Galthié : Mis au placard, il en a terminé avec le XV de France

Défait par l'Angleterre lors de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations, le XV de France a écrasé l'Italie à Rome (24-73). Cette victoire apporte de nombreux enseignements, et certains joueurs ont certainement perdu leur place. C'est le cas par exemple de Matthieu Jalibert, renvoyé vers son club, à Bordeaux.

Renvoyé vers son club, Matthieu Jalibert a perdu gros face à l’Angleterre. Décevant, incapable de déployer son jeu, le joueur de l’UBB pourrait ne plus réapparaître dans le groupe du XV de France. Comme indiqué par Vincent Moscato, Jalibert a laissé passer sa chance et il aurait fallu une performance majuscule lors du Crunch. Et peut-être une catastrophe face à l'Italie pour rebattre les cartes.

C'est terminé pour Jalibert

« On sait bien que Léo Barré est un espoir qui est très bon. Et puis, Jalibert est cuit. Alors ça va très vite, mais au bout d’un moment il ne le fera pas jouer. Il a été moyen. Pour qu’il joue, il aurait fallu qu’il fasse 15/20. Il n’a pas été en confiance. J’espère pour lui que non, mais c’est réglé » a confié Vincent Moscato.

Galthié se fait tacler

Ancien international français, Richard Dourthe pointe du doigt la gestion de Fabien Galthié. « J’ai par exemple du mal à entendre que Matthieu Jalibert soit enterré dans la tourbe de Twickenham pour une performance mitigée sans être mauvaise. Et je m’interroge monsieur le sélectionneur : ce joueur, époustouflant en Top 14 et en Champions Cup, est-il placé dans des conditions idoines en équipe de France ? Et comment lui demander de mourir pour vous s’il ne sent jamais , de votre part, la considération qu’il mérite ? Je monte aujourd’hui au front pour assurer que ce qui s’est récemment produit à l’égard de l’ouvreur girondin est un enterrement de première classe et une lourde faute de management » a-t-il lâché dans les colonnes du Midi Olympique.