XV de France : L’incroyable retour ?

Pour affronter l'Italie, Fabien Galthié a tranché dans le vif en écartant plusieurs joueurs de son groupe. Le plus médiatique était évidemment Matthieu Jalibert, titulaire à l'ouverture contre l'Angleterre. Ce dernier est d'ailleurs sorti du silence après la victoire de l'UBB contre Clermont dimanche. Et il envisage déjà son grand retour.

Après la défaite très frustrant en Angleterre, d'un point, le XV de France avait dit adieux à ses espoirs de Grand Chelem. La victoire finale dans le Tournoi des VI Nations n'est toutefois pas impossible, mais pour cela, il faudra réaliser un sans faute, ce qui passera notamment pas une victoire en Irlande. C'est la raison pour laquelle Fabien Galthié a décidé de remanier en partie son groupe pour le déplacement en Italie, écartant plusieurs joueurs, à commencer par Matthieu Jalibert. Titulaire à l'ouverture pour remplacer Romain Ntamack à Twickenham, le joueur de l'UBB a finalement été écarté du groupe par Fabien Galthié. Sans lui, les Bleus se sont largement imposés en Italie (24-73).

Jalibert sort du silence !

Matthieu Jalibert était donc disponible pour le choc de la 17e journée de Top 14 entre l'UBB et Clermont. Titulaire lors de la victoire de son équipe (22-18), Jalibert a ensuite été interrogé sur son absence avec le XV de France. « Ça fait partie du jeu. Je ne suis pas le seul joueur qui fait des allers-retours. J'ai eu la chance de rester dans les 42 et dans les 23 pendant des années. Maintenant j'ai un rôle un peu entre deux, parfois je reste, parfois je sors. Quand j'ai la chance de jouer je me donne à 100 %, quand je rentre je me donne à 100 % avec mon club », a-t-il confié après le match au micro de Canal+.

Il compte «travailler pour essayer de pouvoir retrouver le maillot bleu»

Malgré tout, Matthieu Jalibert n'a pas renoncé à un retour avec le XV de France et assure vouloir « travailler pour essayer de pouvoir retrouver le maillot bleu ». Les Bleus seront en Irlande le 8 mars pour le choc du Tournoi des VI Nations, et l'ouvreur de l'UBB espère qu'il sera de la partie. « Ça fait partie d'une carrière. Parfois on est au top, et parfois c'est un peu plus compliqué et il faut s'accrocher, et on verra ce qui arrivera », conclut-il.