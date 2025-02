Antoine Dupont : Le pacte secret !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une solide prestation en Italie dimanche (24-73), le XV de France s'est rassuré après sa défaite en Angleterre il y a deux semaines. Les Bleus peuvent se tourner plus sereinement vers le choc en Irlande dans 15 jours, et Antoine Dupont révèle d'ailleurs que les joueurs de Fabien Galthié ont passé un pacte entre eux après la défaite à Twickenham.

La réaction était attendue, et elle est arrivée. Battu sur le fil à Twickenham il y a deux semaines, le XV de France devait impérativement se relancer en Italie pour rester en vie dans le Tournoi des VI Nations. Et c'est chose faite, et de quelle manière. Les Bleus se sont effectivement très largement imposés à Rome (24-73) et se rassurent donc avant de se rendre en Irlande le 8 mars pour l'immense choc du Tournoi. Après le match, Antoine Dupont a d'ailleurs révélé une discussion secrète dans le vestiaire qui a visiblement porté ses fruits.

«On en a beaucoup parlé dans la semaine»

« Quand il y a des contre-performances comme celle-là, il y a deux façons de réagir. Soit on baisse la tête, soit on fait preuve de révolte. On s'est remis à travailler, on s'est concentré sur l'intensité et l'état d'esprit qu'on voulait mettre. On en a beaucoup parlé dans la semaine, notamment de l'entame, qui est bonne, même si on ne marque pas tout de suite. On a été rigoureux et ça a payé. Évidemment qu'il y avait de la frustration mais on s'en est bien servi pour maîtriser ce qu'on pouvait maîtriser », a confié le capitaine des Bleus des des propos rapportés par L'EQUIPE, avant de poursuivre.

«Toute l'équipe a pris beaucoup de plaisir, on a fait du beau rugby»

« Toute l'équipe a pris beaucoup de plaisir, on a fait du beau rugby. On a été solide sur les fondamentaux d'abord, avec un bon état d'esprit. La différence, c'est qu'on a attrapé les ballons. On n'a pas su expliquer toutes ces fautes de mains en Angleterre. Si on attrape les trois premiers ballons et qu'on marque, on part peut-être sur un score fleuve. Peut-être pas comme aujourd'hui (dimanche) mais... Ça aurait été un autre scénario. Aujourd'hui (dimanche), ça a fonctionné, tant mieux pour nous », ajoute Antoine Dupont.