Antoine Dupont rejoint un nouveau club !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont a brillé lors de la victoire historique du XV de France contre l'Italie (24-73) ce dimanche, inscrivant un doublé. Cette performance lui permet de franchir une nouvelle étape dans sa carrière et d'entrer dans le top 20 des meilleurs marqueurs des Bleus, totalisant désormais 15 essais sous le maillot tricolore.

Deux semaines après la désillusion en Angleterre (25-26), le XV de France a refait le plein de confiance en Italie avec une victoire éclatante (24-73) et historique. Onze essais ont été inscrits par la bande à Fabien Galthié, lui permettant de décrocher le succès le plus large de son histoire face à la Squadra Azzurra. Antoine Dupont y est allé de son doublé, son premier depuis octobre 2020 en Bleu, lui permettant de rejoindre un nouveau club…

Antoine Dupont dans le top 20 des meilleurs marqueurs du XV de France

La star du XV de France est entrée dans un club fermé du côté de Rome en atteignant la barre des 15 essais, intégrant ainsi le top 20 des marqueurs de l’histoire de la sélection. Antoine Dupont est plus exactement 18e, à égalité avec Teddy Thomas, Wesley Fofana, Jean-Luc Sadourny et Louis Bielle-Biarrey, qui a lui aussi inscrit un essai face aux Italiens.

La star des Bleus impliquée dans cinq essais

Au total, Antoine Dupont a contribué à cinq essais du XV de France ce dimanche, avec trois passes décisives en plus de son doublé comme le souligne Opta. C’est la deuxième fois de sa carrière internationale que le demi de mêlée toulousain signe une telle performance après en avoir fait de même contre l’Italie en 2021. Seuls Austin Healey (3 essais, 2 passes décisives avec l’Angleterre contre l'Italie en 2000) et Frédéric Michalak (1 essai, 4 passes décisives avec la France contre l'Italie en 2006) ont participé à cinq essais au cours d’un même match du Tournoi des Six Nations.

« C’était un match vraiment dur, surtout en début de partie, a réagi Antoine Dupont sur ITV après la partie. Mais on a réussi à garder l’intensité pendant 80 minutes. Ce n’est jamais facile, surtout face à cette équipe italienne, donc on peut être fiers. Contre l’Angleterre, il y avait eu de bonnes choses, mais au moment de marquer, on faisait trop d’erreurs. Aujourd’hui, on a su concrétiser chaque occasion, et c’était essentiel d’être plus pragmatiques ».