XV de France : Galthié annonce la date de son départ ?

Arnaud De Kanel

Le XV de France a livré un récital ce dimanche après-midi sur la pelouse du stade Olympique de Rome. Les coéquipiers d'Antoine Dupont font le plein de confiance avant d'affronter l'Irlande pour le trophée. Satisfait de la prestation de ses joueurs, Fabien Galthié s'est projeté sur le long terme, s'annonçant à la tête des Bleus jusqu'en 2027.

Il n'y a tout simplement pas eu de match. La réaction du XV de France était attendue après la cruelle défaite face à l'Angleterre, et elle a eu lieu. Surpris d'entrée, les Bleus ont ensuite récité leur rugby pour l'emporter 73 à 24. Un score fleuve qui relance les coéquipiers d'Antoine Dupont dans la course au titre. Fabien Galthié en a d'ailleurs profité pour s'annoncer à la tête du XV de France jusqu'en 2027

XV de France - Dupont : C'est terminé pour Galthié

«Avancer dans notre vision jusqu'à 2027»

« C'est une réaction très positive, il y a de la joie d'avoir réussi cette performance avec ces joueurs là. On prend le temps de réfléchir les choix, il y a une vision sur les huit semaines de compétition. On a une idée très claire de la suite, on va libérer les joueurs quelques jours et les protéger. On retrouvera les 42 à Marcourssis dimanche. On aura un programme de préparation classique pour aller à Dublin le 8 mars. On regarde toujours le Top 14 et la ProD2, c'est notre job. La politique de l'homme en forme, l'émulation et la concurrence, c'est aussi ce qui va nous permettre d'avancer dans notre vision jusqu'à 2027 », a déclaré Fabien Galthié au micro de France 2. Le sélectionneur du XV de France a également tenu à féliciter ses remplaçants.

«Ils ont rendu la confiance, je les en remercie»

« Le mot d'ordre aujourd'hui, bien sûr on doit gagner des matchs, mais ça n'enlève pas la possibilité d'être libre. Je leur ai demandé d'être joyeux, ça donne de la force. C'était un peu l'idée de ce banc à 7 avants pour arriver à fissurer l'édifice italien. Ils ont rendu la confiance, je les en remercie », a ajouté Fabien Galthié, qui a donc bien l'intention d'aller au bout de son contrat.