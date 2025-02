XV de France : Viré par Galthié, il le vit très mal...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Décevant contre l'Angleterre, Matthieu Jalibert fait partie des joueurs qui n'ont pas été reconduits pour le déplacement en Italie ce dimanche. Mais le joueur de l'UBB a même été écarté du groupe par Fabien Galthié. Une situation qu'il vivrait très mal selon son coéquipier en club Maxime Lucu.

Après la défaite frustrante à Twickenham, Fabien Galthié a tranché dans le vif en écartant plusieurs joueurs pour le déplacement en Italie ce dimanche. L'un des choix les plus marquants concernait évidemment la mise à l'écart de Matthieu Jalibert, en difficulté contre l'Angleterre il y a deux semaines, alors qu'il remplaçait Romain Ntamack à l'ouverture. « Dans le cas de Matthieu, il y a le retour de Barré qui a performé lors du dernier test match face à l’Argentine en novembre, qui a répondu présent avec son club. Ce sont des choix. Des décisions qui ne sont pas fermés. Ce qui est important, c’est de prendre soin de Matthieu », expliquait Fabien Galthié. Des arguments qui n'ont visiblement pas convaincus Matthieu Jalibert puisque son coéquipier à l'UBB, Maxime Lucu, le décrit comme très affecté de sa mise à l'écart.

Jalibert vit mal son exclusion du groupe

« Non, ce n’est pas évident. On le sait. Le haut niveau et l’équipe de France, c’est le sommet du rugby mondial. Quand on est joueur, on a envie de titiller et de côtoyer ce niveau-là. Mais on sait aussi que, parfois, il y a des choix qui sont faits et des périodes qui ne sont pas si évidentes que ça. Le but, c’est mentalement d’être prêt à ça, de travailler là-dessus et de savoir que rien n’est joué, peu importe la situation. Que l’on soit titulaire, ou même remplaçant, ou même hors groupe, on sait qu’on a une carte à jouer dans ce groupe-là. Si on y est, c’est que le staff nous fait confiance », lâche-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.

«Non, ce n’est pas évident»

« Forcément qu’autour de Matthieu, il y a ce débat-là, notamment, défensivement. On l’a vu, offensivement, il a été excellent contre les Anglais, et ça, on ne le découvre pas maintenant. C’est un excellent joueur, qui apporte tout ce qu’il peut en attaque. Cette folie-là. Il a montré aussi que, malgré tout ce qu’on pouvait dire par rapport au système qui était mis en place, il avait sa place. Et après, c’est défensivement où il doit travailler encore plus. Il doit monter son exigence là-dessus, parce qu’au niveau international, ces moments-là coûtent cher. Mais en tout cas, il travaille tous les jours. Il en est conscient et il n’est pas abattu aujourd’hui. Forcément, c’est une déception de ne pas jouer. Mais comme n’importe quel mec du groupe, on sait qu’il travaille pour. En tout cas, il a un net progrès là-dessus », ajoute Maxime Lucu.