XV de France - Dupont : C'est terminé pour Galthié

Arnaud De Kanel

Ce dimanche après-midi, le XV de France a rendez-vous avec l'Italie pour le compte de la 3ème journée du Tournoi des 6 Nations. Comme prévu, Antoine Dupont a été nommé capitaine pour la 26ème fois de sa carrière. Ainsi, au coup d'envoi, il dépassera officiellement Fabien Galthié, son sélectionneur, dans les livres d'histoire.

Antoine Dupont a retrouvé ses repères avec le XV de France. Le demi de mêlée, désormais champion olympique, n’a pas tardé à reprendre le fil de son histoire avec les Bleus. De retour parmi les siens, dans un environnement qu’il connaît par cœur, il a aussi récupéré le brassard de capitaine, laissé de côté le temps du tournoi. Un choix fort de Fabien Galthié qui va d'ailleurs lui permettre de surpasser son sélectionneur.

Galthié ne sera plus 7ème

Antoine Dupont continue d’écrire son histoire avec le XV de France. Le demi de mêlée du Stade Toulousain, toujours capitaine lors de ce Tournoi des Six Nations, a rejoint Fabien Galthié dans les annales en atteignant, face à l’Angleterre le 8 février dernier, la barre des 25 capitanats. Une marque symbolique qu’il va dépasser ce dimanche. Dupont mènera à nouveau les Bleus contre l’Italie, ce qui lui permettra de s’installer seul à la septième place du classement des joueurs ayant porté le brassard le plus souvent en équipe de France. Devant lui, des figures emblématiques du rugby tricolore : Guilhem Guirado (33 capitanats), Philippe Saint-André et Jean-Pierre Rives (34), Raphaël Ibanez (41), Fabien Pelous (42) et l’incontournable Thierry Dusautoir (56).

«Toujours une grande fierté»

« C’est toujours une grande fierté d’être le capitaine de l’équipe de France. C’est un rôle que j’ai endossé avec surprise je dirais, puisque c’est venu après la blessure de Charles (Ollivon) il y a quelques années. C’est un rôle dans lequel je me suis épanoui. On a eu des résultats ensemble. C’est un rôle que je connais aussi à Toulouse. Quand on voit le nombre de capitanats qui augmente, c’est toujours une fierté de pouvoir s’inscrire dans le patrimoine du rugby français. Mais encore une fois, ça reste anecdotique. Le plus important sera le résultat de dimanche », a confié Antoine Dupont en conférence de presse. L'histoire est en marche.