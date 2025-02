XV de France : Galthié viré, une «énorme connerie» annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après sa défaite face à l'Angleterre le 8 février dernier (26-25), le XV de France va vite devoir se reprendre pour ne pas laisser filer ses chances de victoire dans ce Tournoi des Six Nations. Une défaite face à l'Italie ferait tâche et pourrait bien fragiliser la position de Fabien Galthié, même si personne n'imagine son départ à très court terme.

La défaite face à l’Angleterre a mis fin à la quiétude qui entourait ce XV de France depuis plusieurs mois. Certains les voyaient comme invincible. Mais le Crunch remet les résultats de cette équipe, qui n’a plus remporté le moindre trophée depuis son Grand Chelem en 2022. Cette absence de résultat notable pourrait-elle fragiliser Fabien Galthié ? Le journaliste Simon Dutin n’y croit pas.

« Les gens ont la mémoire courte »

« Je ne sais pas dans quel monde on vit, les gens ont la mémoire courte. Avant lui, on avait gagné quoi ? Je considère que c’est le meilleur sélectionneur de l’histoire contemporaine de l’équipe de France. On perd contre l’Afrique du Sud, les futurs champions du monde, en quarts de finale du Mondial, on perd d’un point à Twickenham et on dit Galthié dehors!? La série de victoires consécutives (14) n’avait jamais été faite. Il a ressuscité le French Flair, il a fait le Grand Chelem en 2022, la raclée contre l’Angleterre. Donc pour moi, Galthié est intouchable et on ferait une énorme connerie en se séparant de lui » a-t-il confié sur RMC.

« Il n'est pas en danger »

Patron de l’équipe cycliste Groupama-FDJ, Marc Madiot est du même avis en ce qui concerne Galthié. « Quand je l'écoute, j'ai l'impression d'entendre l'homélie du révérend Père Galthié. Au fond de lui-même, il est persuadé qu'il est intouchable et qu’il ne sera pas en danger. Pour l’heure, il ne l’est pas. Il ne joue pas gros en cette fin de saison » a-t-il lâché sur le plateau des Grandes Gueules du Sport.