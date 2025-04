Antoine Dupont, la punition qui vire au harcèlement

Axel Cornic

Pour la première fois depuis la blessure d’Antoine Dupont, le deuxième-ligne irlandais Tadhg Beirne est sorti du silence pour s’expliquer. Celui que l’on accuse d’avoir volontairement ciblé le genou droit du capitaine du XV de France lors de ce fameux match du 8 mars dernier a livré sa version, assurant d’ailleurs avoir déjà assez payé.

C’est le gros point noir du 6 Nations 2025. Si le XV de France a remporté la victoire finale, tout le monde ne pense qu’à la grave blessure d’Antoine Dupont, qui sera absent au moins jusqu’au mois de novembre ou décembre prochain. Un triste épisode qui a d’ailleurs soulevé une énorme colère de la part des supporters tricolores, persuadés que les Irlandais voulaient le mettre hors-jeu.

« On ne va pas sur le terrain pour faire mal à quelqu’un »

Celui qui a été pointé du doigt est Tadhg Beirne, qui en marge d’un ruck est tombé sur le genou droit de Dupont. Présent en conférence de presse ce mardi il s’est enfin expliqué, assurant n’avoir pas voulu le blesser. « C’est un accident, évidemment. On peut ralentir les images et ça peut paraître mauvais, mais ce n’était pas intentionnel. Je n’ai jamais eu l’intention de le blesser. On ne va pas sur le terrain pour faire mal à quelqu’un. C’était juste une malheureuse circonstance dans la façon dont cela s’est produit » a expliqué le deuxième-ligne de l’Irlande et du Munster.

« Le contrecoup que ma famille et moi avons subi par la suite a probablement été une punition suffisante »

« Je suis désolé que cela lui soit arrivé. On ne souhaite ça à aucun joueur » a poursuivi Tadhg Beirne, avant d’expliquer que la polémique crée par cette blessure d’Antoine Dupont a déjà fait assez de dégâts. « Le contrecoup que (Andrew) Porter, ma famille et moi avons subi par la suite a probablement été une punition suffisante en soi ». Sa famille ainsi que celle du pilier Andrew Porter ont en effet dénoncé un harcèlement sur les réseaux sociaux, avec une énorme vague d’insultes de la part des supporters français.