XV de France : Le coup de gueule après le retour polémique !

Arnaud De Kanel

Un été mouvementé pour Melvyn Jaminet. L’arrière international s’est retrouvé au cœur d’une vive polémique après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il tient des propos à caractère raciste. Rapidement, l’indignation a gagné les supporters et le monde du rugby, poussant le staff du XV de France à réagir sans attendre. Suspendu pendant huit mois, l'arrière a fait son retour ce samedi. Son entraineur lui a apporté son soutien.

Si la période estivale est habituellement marquée par les préparations de saison et les transferts, le rugby français a cette fois-ci fait la une pour des raisons bien moins glorieuses. L’actualité du ballon ovale a été éclipsée par plusieurs affaires extra-sportives qui ont secoué le XV de France et la Fédération. D’abord, l’affaire de viol aggravé impliquant Oscar Jégou et Hugo Auradou a provoqué une onde de choc dans le milieu du rugby. Mais ce n’est pas tout : une autre polémique est venue ternir l’image du sport. Melvyn Jaminet, mis en cause pour des propos racistes, a été sanctionné. La Fédération Française de Rugby (FFR) et son club du RC Toulon ont pris des mesures immédiates, suspendant le joueur de leurs effectifs. Il a fait son retour en Top 14 ce samedi à Mayol.

«Il faut le laisser tranquille»

Et ce retour fait forcément polémique. Pierre Mignoni, l'entraineur du RCT, appelle le public à soutenir Melvyn Jaminet et dénonce le traitement dont son joueur fait l'objet. « Il a fait ce qu’il avait à faire. Je ne vais pas revenir dessus. Il faut le laisser tranquille. Je redis la même chose. Il a payé ce qu’il avait à faire. Pendant huit mois, Jaminet a regardé les autres. Ça a été dur pour lui. On ne se plaint de rien, lui non plus. C’est derrière lui. À l’image de ce que l’on doit être. On doit être consistant. Melvyn doit l’être comme individu et comme joueur. Il a qu’une chance. Il s’est exprimé. Il a dit ce qu’il avait à dire. Je veux qu’on le laisse tranquille, surtout pour les personnes qui continuent de parler. Il veut redevenir un joueur. Il a 25 ans », a lancé Mignoni en conférence de presse.

«Je ne sais pas si vous êtes en mesure de réaliser ce qu’on a vécu»

« C’est un jeu pour tous, pour lui aussi. Par moments, quand tu es sous pression comme il a été… Je ne sais pas si vous êtes en mesure de réaliser ce qu’on a vécu mais surtout lui. Ce n’est pas facile. Il faut assumer les erreurs. Il faut accepter les sanctions. Elles ont été plutôt bien faites. Ça continue. Les actions sociales, les choses écrites par vous, ce n’est pas du feu de paille. J’ai un projet avec le RCT passion. Il va être le garant de tout ça. C’est de la consistance, pour lui comme pour ton équipe », a ensuite ajouté le coach du RCT. Un soutien de poids pour Melvyn Jaminet.