PSG : La grave accusation de France 2

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, le PSG s'est difficilement imposé contre Dunkerque en demi-finale de la Coupe de France (4-2). Une rencontre marquée une polémique arbitrale, puisque l'égalisation parisienne vient d'un corner qui n'aurait pas du être accordé. D'ailleurs, cela a été largement répété durant le match par les commentateurs de France 2.

La demi-finale de Coupe de France ne devait être qu'une formalité pour le PSG qui affrontait Dunkerque, pensionnaire de Ligue 2. Cependant, les Nordistes ont donné du fil à retordre aux Parisiens, menés 2 à 0 à la 40e minute, jusqu'à la réduction du score d'Ousmane Dembélé et l'égalisation de Marquinhos.

«L’injustice» dénoncée sur France 2

D'ailleurs, le but du capitaine du PSG ne manque pas de faire parler. Et pour cause, le corner qui amène l'égalisation parisienne est loin d'être évident, il semble même que l'arbitre aurait du accorder un renvoi aux 6 mètres pour le gardien. Présent au commentaire de la rencontre diffusée sur France 2, le journaliste Fabien Levêque n'a ainsi pas manqué de dénoncer une « injustice » à plusieurs reprises. Il a même demandé le recours à la VAR alors qu'il s'agit d'un cas de figure dans lequel elle ne s'applique pas.

«C'est inadmissible»

Une accusation qui est évidemment suivie par Dunkerque, à l'image de son capitaine Opa Sanganté. « On montre un beau visage. Mais comment avec la VAR en 2025, l'arbitre peut donner un corner qui n'existe pas? C'est inadmissible. On a montré nos valeurs, on a fait un beau match. Mais on est un peu déçu, ce deuxième but nous fait mal alors qu'il n'y a pas corner. Ce match bascule là dessus. On va tourner la page très vite, on va se reconcentrer sur le championnat », a confié le capitaine du club de Ligue 2 au micro de beIN SPORTS après la rencontre.