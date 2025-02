Incroyable, le XV de France est son pire cauchemar !

Arnaud De Kanel

Ce dimanche, le XV de France se déplace en Italie pour y affronter la sélection dirigée par Gonzalo Quesada. L'année dernière, les hommes de Fabien Galthié avaient frôlé la catastrophe, concédant le match nul après une pénalité ratée de Paolo Garbisi. Quelques mois auparavant, les Bleus étrillaient pourtant la Squadra Azzurra en Coupe du monde, l'autre pire souvenir de la carrière de Garbisi, maudit face au XV de France.

Troisième journée du Tournoi des 6 Nations pour le XV de France ce dimanche. Si les Bleus veulent remporter le tournoi, ils n'ont pas le droit à l'erreur puisque l'Angleterre et l'Irlande ont gagné la veille. Les hommes de Fabien Galthié ne devront pas se refaire la même frayeur que l'an passé face aux Italiens. En effet, sans Antoine Dupont, le XV de France avait concédé le match nul après que Paolo Garbisi ait manqué la pénalité de la gagne à la dernière seconde.

«Pas un souvenir génial»

« Ce n'est pas un souvenir génial... On avait fait un très bon match. On avait réussi à coller au score jusqu'au bout contre un des grands favoris du Tournoi. Mais j'ai raté la pénalité de la gagne dans les toutes dernières secondes. Malheureusement, le ballon a heurté le poteau. Il était d'abord tombé du tee avant que je tape. Ma routine a été cassée. Je n'étais pas dans les meilleures conditions mais ce n'est pas une excuse non plus. Il me restait le temps de taper. Je m'en voulais. Je me suis senti coupable car l'équipe méritait de gagner mais on a dû se contenter du match nul (13-13). J'aurais voulu donner cette joie à mes coéquipiers. Ça m'avait touché. La semaine d'après, je n'arrivais pas à dormir. J'étais dégoûté. Je suis très exigeant avec moi-même et je savais très bien que ce coup de pied raté allait me perturber. C'est vraiment dommage car je ne sais pas combien de nouvelles opportunités on aura de les battre », regrette l'ouvreur de Toulon dans L'Equipe. Et décidément, le XV de France est la cause de tous ses cauchemars car son pire souvenir en sélection reste la gifle de la Coupe du monde sur un score sans appel (60-7).

«Un cauchemar»

« C'est un très, très mauvais souvenir, le pire en sélection, et une semaine terrible. Un cauchemar. En l'espace de sept jours, on prend 160 points (156) en deux matches contre la Nouvelle-Zélande (96-17) et la France (60-7). Contre les Français, on subit du début à la fin. C'est dommage car la Coupe du monde est un événement exceptionnel. Ça aurait dû être un des souvenirs les plus beaux de ma vie alors que je n'en garde pas beaucoup de positif. On avait gagné contre la Namibie (52-8) et l'Uruguay (38-17), puis on avait été complètement emportés. J'avais eu du mal à digérer ces défaites. Au moins, ça nous a permis d'aborder le Tournoi suivant avec l'envie de montrer un nouveau visage », ajouté Paolo Garbisi. Il aura à cœur de prendre sa revanche ce dimanche.