XV de France : Surprise, Galthié remplacé par un entraîneur de Top 14 ?

Malgré un nouveau Tournoi des 6 Nations sans Grand Chelem, Fabien Galthié est bien parti pour conserver son poste de sélectionneur, au moins jusqu’au prochain Mondial. Ensuite, le technicien pourrait passer la main à un entraîneur de Top 14. Son nom a été dévoilé durant l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC.

Le XV de France s’est bien repris. Après sa large victoire face à l’Italie ce dimanche (24-73), le groupe de Fabien Galthié retrouve des couleurs après sa dernière sortie frustrante lors du Crunch. Une défaite n’aurait pas fragilisé la positon du sélectionneur, décrié ces derniers mois. Ses opposants lui reprochent un palmarès bien famélique (Tournoi des 6 Nations en 2022). Depuis, plus rien. Mais selon le journaliste Simon Dutin, le mérite d’un homme ne se voit pas qu’à travers le palmarès.

Galthié n'est pas menacé

« Je ne sais pas dans quel monde on vit, les gens ont la mémoire courte. Avant lui, on avait gagné quoi ? Je considère que c’est le meilleur sélectionneur de l’histoire contemporaine de l’équipe de France. On perd contre l’Afrique du Sud, les futurs champions du monde, en quarts de finale du Mondial, on perd d’un point à Twickenham et on dit Galthié dehors!? La série de victoires consécutives (14) n’avait jamais été faite. Il a ressuscité le French Flair, il a fait le Grand Chelem en 2022, la raclée contre l’Angleterre. Donc pour moi, Galthié est intouchable et on ferait une énorme connerie en se séparant de lui » a confié Dutin.

Un nom est glissé en direct

Présent aussi sur le plateau des Grandes Gueules du Sport sur RMC, Christophe Cessieux est du même avis, même s’il estime que Galthié pourrait aisément être remplacé en cas de départ. Selon le journaliste, le profil d’Ugo Mola, actuel entraîneur du Stade Toulousain, pourrait très bien l’affaire. Pourquoi pas après le prochain Mondial en 2027.