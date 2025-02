Affaire Jégou-Auradou : Urios tacle le XV de France !

Pierrick Levallet

Il y a plusieurs mois, Oscar Jégou et Hugo Auradou ont fait l’objet d’une énorme polémique. Les deux joueurs ont été accusé de viol aggravé en Argentine. Un non-lieu a néanmoins été prononcé dans l’affaire. Fabien Galthié les a alors appelé, et les deux joueurs ont disputé les deux premiers matchs du Tournoi des VI Nations avec le XV de France. Mais aux yeux de Christophe Urios, les retours d’Oscar Jégou et Hugo Auradou ont été un peu prématurés.

«Il n’y avait pas d’urgence»

« Ce sont de grands garçons, et je n’ai rien contre eux mais je trouve que c’est un peu tôt. Il n’y avait pas d’urgence et le message n’est pas très bon. Ce n’est pas mon rôle mais je n’aurais pas fait comme ça... » a notamment lancé le coach de l’ASM Clermont Auvergne dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré.

Galthié avait prévenu son monde

Fabien Galthié avait pourtant prévenu qu’Oscar Jégou et Hugo Auradou étaient sélectionnables après le verdict de la justice argentine. « Ces deux joueurs sont sélectionnables aujourd'hui. Nous avons toujours raisonné sportivement. À partir du moment où il y avait un jugement qui les attendait, il était hors de question de les sélectionner. Ils rejouent en club depuis trois mois, ils jouent tous les week-end, ils sont jugés sur un plan sportif au même titre que les autres joueurs » confiait notamment le sélectionneur du XV de France il y a quelques jours, pour éviter de prendre tout le monde par surprise.