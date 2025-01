Jégou - Auradou : L’annonce retentissante du XV de France après la polémique !

Pierrick Levallet

À quelques heures de sa première liste des 42 joueurs pour le Tournoi des VI Nations, Fabien Galthié a fait une annonce retentissante au sujet d’Oscar Jégou et de Hugo Auradou. Le sélectionneur du XV de France a fait savoir que les deux joueurs pouvaient faire leur retour dans l’équipe, malgré la grosse polémique dans laquelle ils ont été impliqués.

Ce mercredi, Fabien Galthié délivrera sa liste des 42 joueurs en vue du Tournoi des VI Nations. Le sélectionneur du XV de France suit donc très attentivement les éléments qu’il songe à convoquer, dont Oscar Jégou et Hugo Auradou. Le troisième ligne aile du Stade rochelais et le deuxième ligne de la Section paloise ont été pris dans une grosse polémique récemment. Les deux joueurs ont été accusés de viol aggravé en Argentine. Relaxés en décembre dernier, Oscar Jégou et Hugo Auradou seront toutefois considérés comme les autres internationaux.

«Ils sont jugés sur un plan sportif au même titre que les autres joueurs»

« Ces deux joueurs sont sélectionnables aujourd'hui. Nous avons toujours raisonné sportivement. À partir du moment où il y avait un jugement qui les attendait, il était hors de question de les sélectionner. Ils rejouent en club depuis trois mois, ils jouent tous les week-end, ils sont jugés sur un plan sportif au même titre que les autres joueurs » a ainsi fait savoir Fabien Galthié dans des propos rapportés par RMC Sport.

«Nous faisons confiance en la justice»

« L'autre partie, c'était celle juridique. Le président de la FFR et les autres ont pris une décision : un non-lieu ou pas de sélection. Nous faisons confiance en la justice. Il y a la possibilité de faire appel. La justice suit son cours. Mais aujourd'hui, c'est un non-lieu » a ensuite ajouté le sélectionneur du XV de France. Reste maintenant à voir si Oscar Jégou et Hugo Auradou reviendront en sélection après cet énorme scandale.