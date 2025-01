XV de France : Écoeuré, Antoine Dupont veut prendre sa revanche !

Arnaud De Kanel

Personne n'a oublié la cruelle défait du XV de France en quarts de finale de la dernière Coupe du monde face à l'Afrique du Sud. Antoine Dupont, qui défiera les Sharks avec le Stade Toulousain, pourrait donc s'offrir une belle revanche. Il assure que ce souvenir est dans les têtes toulousaines à l'approche de la rencontre.

Antoine Dupont a tout raflé. Le demi de mêlée du Stade Toulousain est unanimement reconnu comme l’un des meilleurs joueurs de rugby de l’histoire récente, sinon de tous les temps. Avec des performances d’anthologie et des titres qui s’accumulent, il a su marquer son époque et s’imposer comme une figure incontournable de ce sport. Il est, sans conteste, une légende vivante du rugby mondial. Pourtant, un détail intrigue dans le parcours du demi de mêlée : son expérience limitée dans l’hémisphère sud, berceau du rugby spectaculaire et des plus grandes rivalités internationales. En effet, Dupont n’a passé que 24 minutes sur les terrains de l’autre côté de l’équateur, lors d’une tournée du XV de France en Afrique du Sud en 2017. Un passage éclair qui ne reflète en rien l’étendue de son talent, mais qui laisse entrevoir une part d’inachevé dans une carrière quasi-parfaite. La revanche viendra-t-elle face aux Sharks ce week-end ? Cette rencontre sera l’occasion pour Dupont de tourner la page de la désillusion vécue par son équipe lors de la dernière Coupe du monde

«Des souvenirs qui remonteront»

« Évidemment, parce que les histoires sont un peu lourdes. Chez nous, il y aura beaucoup de joueurs qui étaient avec l’équipe de France, et en face beaucoup qui jouaient pour l’Afrique du Sud. Donc sûrement qu’il y aura des souvenirs qui remonteront. Mais aujourd’hui, le contexte est complètement différent », a déclaré Antoine Dupont en conférence de presse.

«Une petite part de nous qui y pensera»

« Il n’y a pas d’histoire de revanche par rapport à ça. Le match, on l’a perdu. On est aujourd’hui dans un tout autre contexte mais inconsciemment, il y aura sûrement une petite part de nous qui y pensera. Ensuite, sur le plan du jeu, on s’attend un peu à la même chose que face aux Springboks : ils vont mettre beaucoup de pression sur nous, avec une rush défense rapide, beaucoup de densité physique sur chaque contact. On essaie de se préparer pour cela », a ajouté Antoine Dupont. Le choc aura lieu ce samedi après-midi.