Comme Antoine Dupont, une star du XV de France prête à changer d'équipe ?

En 2024, Antoine Dupont avait décidé de relever un nouveau défi : celui d'évoluer en rugby à 7 et d'aller chercher la médaille d'or aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Défi réussi pour le joueur du Stade Toulousain, élu même meilleur joueur de rugby à 7 de 2024. Et si cela ouvrait la porte à des histoires similaires pour les prochains Jeux Olympiques, en 2028 à Los Angeles ? Louis Bielle-Biarrey ne dira en tout cas pas non.

Le rugby à 15 et le rugby à 7 sont des disciplines différentes et pourtant, en 2024, Antoine Dupont a montré qu'il pouvait exceller dans les 2. Alors qu'on connait le talent du demi de mêlée avec le XV de France et le Stade Toulousain, il a montré toutes ses qualités avec l'équipe de France de rugby à 7, avec qui Dupont a décroché la médaille d'or lors des derniers Jeux Olympiques. La transition d'un rugby à un rugby est donc possible et cela pourrait convaincre certaines stars du XV de France d'être de la partie à Los Angeles. A commencer par Louis Bielle-Biarrey ?

« Si j'ai l'occasion un jour de faire des Jeux Olympiques, ça serait un grand plaisir »

Dans un entretien accordé à Midi Olympique, Louis Bielle-Biarrey a été interrogé sur la possibilité d'imiter Antoine Dupont et de participer aux Jeux Olympiques 2028. L'ailier de l'UBB et du XV de France a alors répondu : « Pourrait-on voir Louis Bielle-Biarrey en 2028 à Los Angeles ? Ce qu'a fait Antoine, c'est inspirant. Après, Antoine a pu le faire déjà parce qu'il en a les qualités, bien sûr, mais aussi parce qu'il avait déjà un statut. Evidemment que, si demain, on me propose de faire les Jeux Olympiques, je les ferai ! Mais ça ne dépend pas que de moi, ça dépend de plein de choses. je n'ai pas envie de trop m'avancer là-dessus, mais c'est sûr que si j'ai l'occasion un jour de faire des Jeux Olympiques, ça serait un grand plaisir ».

« Après, mon sport reste le rugby à XV »

Louis Bielle-Biarrey a tout de même expliqué à propos des Jeux Olympiques 2028 avec l'équipe de France de rugby à 7 : « Après, mon sport reste le rugby à XV. Je n'ai quasiment jamais fait de rugby à 7. Il y a des joueurs qui vont en faire pendant les quatre prochaines années et qui seront prêts à être le plus performants possible. Ces deux disciplines sont quand même différentes et il faut avoir une vraie préparation. Je ne pense pas que n'importe qui peut arriver et être immédiatement performant. Même Antoine (Dupont) avait fait beaucoup de préparation spécifique, notamment sur la vitesse en plus. Ça montre que ce n'est pas le même sport, avec des exigences particulières ».