XV de France : «Tout s'est écroulé» avec Antoine Dupont

En 2023, lors de la Coupe du monde de rugby, c'est toute la France qui a tremblé face à la blessure d'Antoine Dupont. Touché au visage, le demi de mêlée du Stade Toulousain a inquiété tout le monde, craignant une longue absence. Une frayeur évoquée par Serge Blanco, légende du XV de France.

Visant le titre de champion du monde à domicile, le XV de France s'était finalement incliné en quart de finale face à l'Afrique du Sud. Une défaite d'un petit point que même Antoine Dupont n'avait pu empêcher. Au terme d'un long et incroyable feuilleton, le demi de mêlée du Stade Toulousain avait pu tenir sa place, malgré une blessure au visage qui avait fait craindre le pire à tout le monde. Antoine Dupont avait donc réussi à se remettre sur pied à temps, mais sa potentielle absence en a inquiété plus d'un...

« Preuve que le collectif n'était pas si puissant »

Légende du XV de France, Serge Blanco s'est confié sur Antoine Dupont, revenant notamment sur le feuilleton de sa blessure au visage à la Coupe du monde. Pour Midi Olympique, il a alors lâché : « Aujourd'hui, Antoine fait partie des tous meilleurs joueurs de l'histoire de notre sport. Après, j'ai du mal à classer les uns et les autres, particulièrement à des postes . Bien sûr, on devrait le mettre à part puisqu'il est le plus complet. Mais quand même, ce fait fait la force de notre sport, à mon sens, c'est toujours le collectif. Et ça doit toujours l'être. Nous l'avons vu à la Coupe du monde : à sa blessure, tout s'est écroulé. Preuve que le collecif n'était pas si puissant ».

« Si Dupont n'avait pas été blessé au visage... »

« Si Dupont n'avait pas été blessé au visage pendant le Mondial 2023, à ce moment-là, il y aurait eu quelque chose de plus intéressant à vivre... Ça ne veut pas dire qu'on été champion du monde, mais cela aurait été différent, je le crois. J'aime bien qu'un garçon comme lui soit mis en avant parce que c'est un chef naturel, c'est ça qui est important. De ce fait, on peut dire qu'il a les atouts pour être désigné comme le meilleur joueur du monde », a-t-il poursuivi sur Antoine Dupont.