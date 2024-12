Rugby - XV de France : Ntamack lance un défi historique à Dupont !

Arnaud De Kanel

Absent depuis plus d'un an, Romain Ntamack retrouvera, sauf catastrophe, le XV de France en janvier prochain à l'occasion du premier match du Tournoi des 6 Nations 2025. L'ouvreur ambitionne de remporter le tournoi dans un format impaire, chose qui n'est plus arrivée aux Bleus depuis 17 ans. Le défi est lancé à Antoine Dupont et sa bande.

Le XV de France possède l'une des plus belles générations de son histoire et pourtant, les Bleus de Fabien Galthié ne comptent qu'un Tournoi des 6 Nations à leur actif. En effet, ils avaient réalisé le Grand Chelem en 2022 mais depuis, plus rien. L'an prochain, le XV de France débutera sa compétition le 31 janvier face au Pays de Galles avec l'ambition de renouer avec la victoire finale. Absent depuis plus d'un an en sélection, Romain Ntamack devrait être de la partie et il veut frapper un grand coup pour son retour.

Ntamack veut remporter le 6 Nations

« Un Grand Chelem ? C'est bien, mais ce n'est pas assez pour cette génération avec des joueurs de grand talent, les meilleurs du monde à leur poste, et tout le travail fourni depuis quelques années. Ma motivation était déjà très haute. Le Tournoi est emblématique. C'est un objectif chaque année, même si en année impaire, avec trois déplacements (en Irlande, Angleterre et Italie), la tâche est un peu plus compliquée. Ça fait d'ailleurs bien longtemps qu'on ne l'a pas gagné dans cette configuration (2007). On a le potentiel pour y arriver. C'est un sacré challenge », a reconnu Romain Ntamack dans un entretien accordé à L'Equipe.

Le format impair ne réussit plus au XV de France

L'ouvreur du Stade Toulousain ne fait pas si bien dire. Comme il l'a rappelé, le XV de France n'a plus remporté le Tournoi des 6 Nations en format impair depuis 2007. A l'époque, les Bleus avaient triomphé sur la pelouse de l'Italie et de l'Irlande avant de s'incliner en Angleterre. En 2025, les hommes de Fabien Galthié auront le droit au même programme. De quoi leur donner des idées ? En tout cas, le défi est fixé par Romain Ntamack et nul doute qu'Antoine Dupont aura à cœur de le relever.