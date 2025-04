Dupont jaloux de Zidane, ce détail qui fait la différence !

Axel Cornic

La récente sortie d’Ugo Mola, qui a comparé Antoine Dupont à Zinedine Zidane, n’a pas manqué de faire réagir ces derniers jours. C’est le cas avec Denis Charvet, qui pense qu’il manque encore quelque chose au capitaine du XV de France pour atteindre le niveau de l’ancienne star de l’équipe de France de football.

Considéré comme l’un des meilleurs de la planète et peut-être même l’un des meilleurs de l’histoire, Antoine Dupont va beaucoup manquer au rugby. Blessé au genou le 8 mars dernier, le demi de mêlée et capitaine du XV de France ne sera de retour qu’à l’automne prochain et son club du Stade Toulousain va devoir faire sans lui en cette fin de saison.

Dupont comme Zidane ?

Ugo Mola en est conscient et récemment, il a fait une sortie remarquée en comparant son joueur blessé à un certain Zinedine Zidane. « Je ne sais pas ce que serait devenu Aimé Jacquet sans Zinedine Zidane, je ne sais pas trop ce que je vais devenir sans Antoine Dupont » a déclaré le coach du Stade Toulousain, en conférence de presse. « Ce n’est pas que je me compare à Aimé Jacquet, mais il avait gagné avec Zinedine Zidane qui était le meilleur joueur du monde ».

« Il n’est pas Champion du monde »

Les réactions n’ont évidemment pas manquées et c’est le cas avec Denis Charvet, ancien international français et joueur du Stade Toulousain. « Sur le plan de la notoriété c’est incomparable. On sait bien que Zizou est connu dans le Monde entier, il n’y a pas quelqu’un qui ne connait pas Zizou. Mais au niveau de l’influence d’un joueur sur son équipe, on peut les comparer. Dupont change tout dans le rugby, c’est un phénomène. J’ai rarement vu un joueur qui a une telle vision du jeu. Comme Zizou, il voit les choses avant les autres » a-t-il analysé sur RMC Sport, avant d’avouer qu’il manque encore quelque chose à Antoine Dupont. « Après évidemment, il n’est pas Champion du monde ».