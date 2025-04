OM : «Personne ne voulait de toi», De Zerbi fracasse un joueur !

La rédaction

Roberto De Zerbi ne mâche pas ses mots à l'égard de Pol Lirola. Le latéral espagnol, auteur de performances décevantes, aurait été violemment critiqué par son coach : « Personne ne voulait de toi », lui aurait lancé De Zerbi. Lirola, titulaire face au PSG et contre Reims, a déçu son coach à cause de ses prestations.

Arrivé à l’OM en janvier 2021, après avoir enchaîné de nombreux prêts à l’étranger, Pol Lirola a fait son retour dans la rotation de l’OM sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le latéral espagnol a foulé la pelouse à 15 reprises cette saison, avec notamment 5 titularisations.

«J’ai été le seul à croire en toi»

Mais d’après les informations de L’Équipe, les performances de Pol Lirola ne satisferaient pas à l’OM. Le quotidien révèle que Roberto De Zerbi a sévèrement critiqué l’ancien joueur de la Fiorentina :

«Personne ne voulait de toi dans ce club l’été dernier. J’ai été le seul à croire en toi. Et tu me remercies en défendant comme cela ?»

Lirola, décevant à l’OM

Des propos très durs, probablement motivés par les récentes prestations du joueur. Pol Lirola est rentré à l’heure de jeu contre le PSG (l’OM était alors mené 2-1) et a enterré les espoirs marseillais avec un but contre son camp. Titulaire contre Reims lors du match suivant, le défenseur de l’OM n’a pas convaincu et a été sorti à la mi-temps par Roberto De Zerbi.