«Très compliqué...» : Le sale coup d’Adil Rami qui a du mal à passer

Danseur sur le parquet de DALS tous les vendredis sur TF1, Adil Rami campe également le rôle de « traître » dans le divertissement du même nom diffusé chaque jeudi sur M6. Un rôle difficile à tenir pour l’ancien joueur de l’OM, contraint de jouer des mauvais tours aux autres candidats pour ne pas être démasqué, ce dont il n'a pas l'habitude.

Alors qu’il impressionne les téléspectateurs et le jury de "Danse avec les stars" chaque vendredi sur TF1, Adil Rami est également à retrouver toutes les semaines sur M6 pour la quatrième saison des « Traîtres » depuis jeudi soir, un « jeu de mensonge, de manipulation et de trahison où tous les coups seront permis ». Et l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille campe justemment le rôle de « traître » dans le divertissement, l’obligeant à redoubler d’ingéniosité pour tromper les « loyaux ».

Adil Rami, le « traître »

Un rôle difficile à tenir pour Adil Rami, loin d’être stratège dans la vraie vie. « Ma liberté à moi c’est de dire ce que je pense et de vivre avec mes principes et mes valeurs. C’est exactement ce que j’ai fait dans le château. J’ai fait très peu de stratégie bien qu’il en faille un minimum. J’ai voulu garder mes qualités de base : l’humour, le sourire et les blagues », confie-t-il dans un entretien accordé à PureBreak.

« Ça a été très compliqué »

« Ça a été très compliqué à un moment parce que je m’attachais à toutes les personnes qui étaient autour de moi et tôt ou tard je savais qu’il fallait les trahir, confesse Adil Rami à propos de son statut particulier dans l’émission. Je me posais beaucoup de questions mais j’essayais à chaque fois de relativiser en me disant que c’était le jeu et qu’il fallait que je respecte les règles. »