Rugby : Antoine Dupont pousse un coup de gueule et s’explique

Alors que le Stade Toulousain s’est incliné le week-end dernier face au Stade Rochelais, Antoine Dupont, laissé au repos, avait poussé un coup de gueule contre l’arbitrage sur son compte Instagram. A la veille d’affronter les Sharks en Afrique du Sud, la star du XV de France a eu l’occasion de se justifier.

Actuellement en Afrique du Sud dans le cadre de la 3e journée de Coupe des champions face pour aux Sharks ce samedi (16h15), le Stade Toulousain sort d’une défaite en Top 14 face au Stade Rochelais. Ugo Mola avait alors fait tourner, Antoine Dupont ayant notamment été laissé au repos, mais cela n'a pas empêché la star des Bleus de suivre la rencontre et de pousser un coup de gueule au coup de sifflet final. « Fier du talent et du courage des jeunes. En revanche, la protection de l'intégrité physique des joueurs... », lâchait-il sur Instagram. En conférence de presse ce vendredi, Antoine Dupont a justifié cette sortie, rapporté par L'Equipe.

« Si j'ai réagi, c'est juste pour que les discours soient alignés avec les faits sur le terrain »

« C'est juste que je ne trouvais pas forcément de logique entre les discours tenus et l'arbitrage qu'on a connu sur le terrain. D'un côté, on nous demandait de mettre beaucoup plus de vitesse dans le jeu, et d'un autre, on laissait des joueurs plaquer le demi de mêlée à retardement, alors qu'il n'y a rien de pire pour la continuité du jeu, a confié Dupont. On parlait aussi de protéger l'intégrité des joueurs, et quand l'un d'entre eux est arrêté et ne voit pas l'adversaire arriver sur lui... (Il évoque le plaquage dangereux du talonneur rochelais Tolu Latu sur le jeune n°9 toulousain Simon Daroque, sanctionné d'un simple carton jaune). Enfin, on connaît tous la situation et ça a été rectifié (la commission de discipline a infligé après coup trois semaines de suspension à Latu). Si j'ai réagi, c'est juste pour que les discours soient alignés avec les faits sur le terrain. Après, qu'il y ait de l'engagement physique dans un match, je n'ai aucun souci avec ça. »

« Dans les règlements fondamentaux du rugby, vous avez à prendre en charge la sécurité de votre adversaire »

Ugo Mola, l’entraîneur du Stade Toulousain, y est également allé de son commentaire : « La protection des joueurs est capitale dans l’image qu’on se fait du rugby de demain. Évidemment que le rapport physique est primordial mais dans les règlements fondamentaux du rugby, vous avez à prendre en charge la sécurité de votre adversaire. On souhaite donner une forme de bon sens à l’arbitrage au-delà de l’arbre décisionnel. Quand un joueur adopte un comportement dangereux, il doit être sanctionné. »