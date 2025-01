Rugby : Antoine Dupont file à l’étranger et raconte le grand changement

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont et le Stade Toulousain s'apprêtent à relever un défi de taille en Afrique du Sud pour la 3e journée de la Coupe des champions ce samedi après-midi (heure française). A la veille du grand rendez-vous, Dupont a évoqué le voyage éprouvant et l’acclimatation délicate sur place.

Ce samedi (16:15), le Stade Toulousain défie les Sharks, un match qui se dispute en Afrique du Sud, du côté du Kings Park Stadium de Durban. Pour cette 3e journée de Coupe des champions, qui sera également son premier match officiel dans le pays, la formation de Top 14 a donc traversé la planète et doit s’acclimater à ce changement important. A la veille du grand rendez-vous, Antoine Dupont est revenu sur le « périple » qu’ils avaient traversé avec son équipe.

« On savait que ce serait un périple »

« La semaine a été très chargée, évidemment, entre le voyage, le détour qu’on a fait, l’acclimatation… On savait que ce serait un périple et une épreuve importante pour le groupe, pour cette saison et pour d’autres choses. Pour le moment, tout se passe bien », a confié Antoine Dupont, rapporté par Rugbyrama.

« C’est l’humidité qui est la plus gênante lors des séances »

« Il ne fait pas forcément super chaud, mais il fait lourd surtout. C’est l’humidité qui est la plus gênante lors des séances. On savait que ça serait compliqué, qu’il faudrait s’y préparer. On a fait ce qu’on a pu. On espère que demain, ça ne sera pas trop gênant », poursuit Antoine Dupont, conscient de l’effervescence autour du match : « Il y a beaucoup de paramètres qui ont été évoqués et qui sont vrais, on ne va pas les nier. Mais le plus important pour nous, c’est qu’au point de vue comptable, ça reste un match de poule de Champions Cup qui, on le sait, aura une grande importance pour la suite de la compétition. On connaît bien cette compétition, on sait que chaque point est hyperimportant. Et même s’il y a d’autres paramètres qui vont rentrer en jeu, le plus important, c’est celui-là. »