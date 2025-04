Antoine Dupont : Le recrutement annoncé… sur Instagram !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont, éloigné des terrains après une grave blessure au genou, se lance dans l'aventure de la restauration avec son frère en ouvrant "Chez Jean" à Castelnau-Magnoac. Sur Instagram, l’établissement a annoncé être à la recherche d’un commis de cuisine pour cette nouvelle affaire familiale, une offre partagée par la star du XV de France.

Éloigné des terrains durant de longs mois après avoir été victime d'une rupture des ligaments croisés au genou droit le mois dernier, Antoine Dupont va pouvoir s’occuper à travers son nouveau projet extrasportif. Mercredi, la star du XV de France et son frère ont inauguré un restaurant dans leur village de Castelnau-Magnoac, dans les Hautes-Pyrénées, baptisé « Chez Jean », du nom de leur père.

Le nouveau projet d’Antoine Dupont

Rapporté par La Dépêche, Clément Dupont en avait dit plus sur ce projet : « L’identité d’ici, c’était le restaurant que nos grands-parents avaient confié à notre père. Ils ont façonné cet établissement durant les années 80, avec d’ailleurs beaucoup de bois de récupération, provenant de fermes voisines. Le restaurant a connu un grand succès dans les années 90 et 2000. C’était un lieu très vivant. Il y avait la bonne cuisine traditionnelle en haut, au village avec les grands-parents, et un peu plus de fantaisie ici. D’ailleurs, je ne suis pas sûr que mon grand-père aurait validé tout ce que mon père servait ici ».

Les Dupont recrutent

Et pour faire marcher cette nouvelle affaire, les Dupont recrutent ! Sur Instagram, le compte du restaurant a annoncé être à la recherche d’un commis de cuisine dans le cadre d’un recrutement saisonnier, un message partagé par Antoine Dupont. Un « poste à pourvoir au plus vite », avec une « expérience préalable en restauration souhaitée » pour le candidat qui doit savoir « travailler de manière autonome et en équipe », avec le « souci du détail » et le « respect des normes d’hygiène et de sécurité alimentaire ». Avis à vos candidatures !