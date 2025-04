OM - De Zerbi : Une catastrophe annoncée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'ambiance s'avère pesante depuis le début de la semaine à l'OM entre Roberto De Zerbi et ses joueurs, Daniel Riolo s'interroge sur les nombreuses informations parues dans la presse à ce sujet. Selon l'éditorialiste de RMC qui s'est exprimé jeudi soir, il y a de quoi s'inquiéter pour l'avenir de l'OM si le vestiaire commence à se briser au point de divulguer de telles scoops aux médias...

Sèchement battu par le Stade de Reims samedi dernier en championnat (3-1), l'OM peine à retrouver son niveau de début de saison et se retrouve ainsi menacé dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions. Et dans c'est dans ce contexte pesant que L'EQUIPE publie ce vendredi un papier révélant les coulisses de la semaine très tendue qui vient de se terminer à l'OM, avec notamment plusieurs clashs entre Roberto De Zerbi et ses joueurs.

« Quand ce genre de chose arrive... »

Jeudi soir, sur les ondes de RMC en direct dans l'After Foot, Daniel Riolo a indiqué que ces révélations dans la presse ne laissaient rien présager de bon pour l'OM : « Quand ce genre de chose arrive, quand ça sort et que l’OM a tout fait pour que ça ne sorte pas, c’est que les joueurs ont parlé. Certains joueurs ont parlé. Si certains joueurs ont parlé, via leur bouche ou la bouche de proches, c’est quand tu racontes, ça veut dire qu’il y a ressentiment et tu sais que ça va faire du bruit. Quand tu le fais, soit ce que tu n’es pas dans le projet collectif et que tu as envie que ça se sache, soit tu as décroché », estime Riolo.

« Ce n’est pas bon signe »

« Quand ça sort, ce n’est pas bon signe. Quand tu as une emmerde, une grosse engueulade et que ça s’est réglé en interne, c’est une chose. Quand ça sort, c’est que les gens ont parlé et si ça parle, ce n’est pas bon signe », poursuit Daniel Riolo, qui craint donc une catastrophe pour la fin de saison à l'OM.