Antoine Dupont privé du prochain match par le XV de France !

Après deux matches, le Tournoi des VI Nations se met en pause et le prochain match du XV de France sera donc en Italie le 23 février. Par conséquent, le Top 14 reprend ses droits ce week-end, mais comme le stipule l'accord entre la LNR et la FFR, Fabien Galthié peut dresser une liste de 19 joueurs qui seront protégés et ne joueront donc pas avec leur club. Sans surprise, Antoine Dupont fait partie de cette liste et manquera donc le déplacement du Stade Toulousain à Clermont dimanche prochain.

Le Tournoi des VI Nations se met en pause pendant deux semaines. L'occasion pour le XV de France de digérer sa défaite frustrante sur la pelouse de Twickenham (25-26) après avoir pourtant écrasé le Pays de Galles à domicile (43-0). Des débuts mitigés pour les Bleus qui ont donc déjà dit adieu au Grand Chelem, mais pas à la victoire finale dans le Tournoi. Pour cela, il faudra remporter les trois derniers matches, à commencer par celui en Italie le 23 février.

Dupont privé du prochain match avec Toulouse

Cependant, en attendant la prochaine journée du Tournoi des VI Nations, le Top 14 va reprendre ses droits le week-end prochain, mais sans 19 joueurs du XV de France. En effet, un accord entre la FFR et la LNR permet à Fabien Galthié de conserver 19 joueurs afin de ne pas prendre de risque de blessures en vue de la suite de la compétition. Ainsi, l’ensemble des titulaires lors de la défaite en Angleterre ainsi que quatre remplaçants (Oscar Jegou, Nolann Le Garrec, Cyril Baille et Julien Marchand) composent cette liste. En revanche, quatre joueurs présents sur la feuille de match ont été libérés à savoir George-Henri Colombe (pilier, La Rochelle), Hugo Auradou (deuxième ligne, Pau), Emilien Gailleton (centre, Pau) et Mickaël Guillard (deuxième ligne, Lyon). Par conséquent, Antoine Dupont par exemple manquera une nouvelle rencontre du Top 14, et pas n'importe laquelle puisque le Stade Toulousain se déplace à Clermont dimanche. D'ailleurs, au total, ils sont 9 Toulousains sur cette liste.

La liste des 19 joueurs protégés par le XV de France :

- Grégory Alldritt

- Uini Atonio

- Cyril Baille

- Pierre-Louis Barassi

- Louis Bielle-Biarrey

- Paul Boudehent

- François Cros

- Antoine Dupont

- Jean-Baptiste Gros

- Matthieu Jalibert

- Oscar Jégou

- Nolann Le Garrec

- Julien Marchand

- Peato Mauvaka

- Emmanuel Meafou

- Yoram Moefana

- Damian Penaud

- Thomas Ramos

- Alexandre Roumat