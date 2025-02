Antoine Dupont, le même problème que Kylian Mbappé 

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais central dans le projet de jeu du XV de France étant donné son statut un peu particulier et son gros niveau, Antoine Dupont fait l'objet d'une certaine dépendance tactique chez les Bleus. Et Guy Novès, ancien sélectionneur national, ose d'ailleurs la comparaison avec un certain Kylian Mbappé qui présente un peu le même souci en équipe de France de football.

Battu de justesse par l'Angleterre samedi sur la pelouse de Twickenham dans le Tournoi des 6 Nations (26-25), le XV de France a dont dit adieux à ses rêves de grand chelem pour cette édition 2025. Les Bleus ont pourtant pu compter sur un Antoine Dupont en pleine possession de ses moyens, et le capitaine du Stade Toulousain a d'ailleurs disputé les 80 minutes de ce choc sans être remplacé. Preuve de la grosse dépendance du XV de France avec Dupont, ce dernier a même été repositionné à l'ouverture suite au remplacement de Matthieu Jalibert par Nolann Le Garrec, à la 67e minute de jeu.

« Ça me fait penser à Mbappé »

Cette Dupont-dépendance fait donc beaucoup parler au XV de France, à commencer par l'ancien sélectionneur Guy Novès qui fait la comparaison avec un certain Kylian Mbappé chez les Bleus de Didier Deschamps : « Ça me fait penser à Mbappé il n'y a pas si longtemps. J'ai rarement vu un joueur du niveau d'Antoine. On attend qu'il soit le meilleur tout le temps. C'est un mal français. On pense qu'il va partir seul, qu'il va être un soutien défensif, un soutien offensif, qu'il ne fasse que des bonnes passes, qu'il ne loupe pas de réception... », explique Novès dans les colonnes de L'EQUIPE.

Dupont dans un gros confort

Patrick Arlettaz, l'entraîneur de l'attaque du XV de France, détaillait récemment dans les colonnes de Sud-Ouest les privilèges tactiques accordés à Antoine Dupont de par son statut : « On essaie de lui donner un maximum de solutions. On travaille avec une cellule de trois avants autour du numéro 9 et une autre autour du numéro 10. (...) Résultat, Antoine a une solution dans son axe et, parfois, jusqu'à quatre à l'extérieur (...) Lui nous déclenche des différences. Soit par ses choix, avec son intelligence pour trier le jeu, soit par ses qualités individuelles ». Une dépendance à double tranchant, puisqu'elle permet de mettre en avant Antoine Dupont qui est considéré comme le meilleur joueur du monde, tout en prenant un risque de s'exposer durement s'il venait à être absent avec le XV de France. Et effectivement, Kylian Mbappé a présenté le même souci en équipe de France de football ces dernières années...