XV de France : C’est déjà terminé ?

Arnaud De Kanel

Battu sur le fil par l'Angleterre samedi, le XV de France ne peut plus réaliser le Grand Chelem mais n'a pas encore totalement enterré ses chances de remporter le Tournoi des VI Nations. Or, la mission s'est sérieusement compliquée ce dimanche avec la victoire de l'Irlande face à l'Ecosse. Les espoirs de titres viennent peut-être de s'envoler pour les coéquipiers d'Antoine Dupont, au bout du deuxième match...

Donné grand favori du Tournoi des Six Nations, et encore plus après sa démonstration de force face au Pays de Galles (43-0), le XV de France a pourtant connu un brutal retour à la réalité samedi. En déplacement à Twickenham, les Bleus se sont inclinés d'un souffle face à l’Angleterre (25-26), retombant dans certaines erreurs qui leur avaient déjà coûté cher par le passé. Une défaite frustrante qui vient tempérer l’enthousiasme né de leur éclatante entrée en lice et qui vient aussi certainement enterrer les chances de titre.

L'Irlande fait tomber l'Ecosse

Et pour cause, si le XV de France avait encore un peu d'espoir samedi soir malgré la défaite, tout s'est dissipé ce dimanche. En effet, autre favori du Tournoi, l'Irlande a disposé de l'Ecosse, l'adversaire «piège» de la compétition. En s’imposant avec le bonus offensif grâce à des essais de James Lowe (54e) et Jack Conan (60e), le XV du Trèfle a signé une nouvelle victoire éclatante dans le Tournoi des Six Nations. Déjà sacrée en 2023 et 2024, la formation irlandaise enchaîne une 14e victoire sur ses 15 dernières rencontres dans la compétition et aligne un 11e succès consécutif face à l’Écosse.

Le titre pour l'Irlande ?

Plus que jamais, elle semble en mesure de réaliser un exploit inédit : un troisième sacre d’affilée dans le Tournoi. Le prochain rendez-vous sera décisif pour les Bleus. Après avoir accueilli l’Italie au Stade de France une semaine plus tôt, l’équipe de France, battue d’un point en Angleterre (26-25), devra aller chercher une victoire à Dublin le 8 mars pour conserver ses espoirs de titre. Une mission qui s’annonce redoutable face à une équipe irlandaise plus que jamais maître chez elle.