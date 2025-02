XV de France : La très mauvaise surprise...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présenté comme les favoris du Tournoi des VI Nations, et encore plus après la démonstration contre le Pays de Galles (43-0), le XV de France est toutefois rapidement retombé dans ses travers en s'inclinant à Twickenham samedi (25-26). Il faut dire que les hommes de Fabien Galthié ont eu la mauvaise surprise de tomber sur des Anglais plus frais en fin de match.

Très ambitieux après avoir surclassé le Pays de Galles (43-0), le XV de France se déplaçait samedi à Twickenham pour un Crunch très attendu. Mais les Français ont déçu. Au terme d'un match durant lequel les erreurs se sont multipliées, les hommes de Fabien Galthié ont concédé un ultime essai dans la dernière minute du temps réglementaire, offrant la victoire aux Anglais pour un point (26-25). Rageant puisque cette défaite met fin aux espoirs de Grand Chelem pour les Bleus. Et Denis Charvet, ancien international français et désormais consultant pour RMC, n'est pas tendre à l'égard d'Antoine Dupont et c'est coéquipier.

Sur le terrain, ils brillent ensemble, mais qu’en est-il de leur complicité hors du jeu ? 🤔 Découvrez les dessous de leur relation !

➡️ https://t.co/ylrKfZFhtc pic.twitter.com/4bZLo4WT2e — le10sport (@le10sport) February 9, 2025

Denis Charvet charge le XV de France

« On ne peut qu’être déçus. Il y a eu pas mal d’erreurs. On a laissé filer ce match qu’on a cru pouvoir contrôler. Malgré un jour de moins de récupération, ces Anglais ont su garder de la fraîcheur. Ils ont résisté et leur banc a fait la différence. On a fait de telles erreurs… Les Anglais y ont toujours cru, il faut les féliciter. On a pris l’ascendant de temps en temps, (Emmanuel) Meafou et (Greg) Alldritt leur ont fait du mal, mais on n’a pas du tout survolé les débats. Il y a eu des fautes de main, un manque de maîtrise… Ça met aussi en avant un manque de leaders. On a mal joué au pied, on a rendu trop de ballons. Thomas Ramos est aussi un peu passé au travers. On ne peut pas avoir une grande équipe de France si on perd des matchs comme ça. On a manqué de lucidité. Les leaders doivent mener la barque », lance-t-il au micro de RMC.

«La vraie surprise, c’est...»

Denis Charvet raconte également la mauvaise surprise pour le XV de France, à savoir la condition physique des Anglais, qui étaient bien plus frais en fin de match. « Si on veut être champions du monde, il faut maîtriser ce genre de match. Les Anglais ont été héroïques et n’ont jamais renoncé, mais la réalité c’est que tu ne dois jamais perdre ce match... La vraie surprise, c’est que les Anglais ont été plus frais que nous sur la fin. Ils nous ont fait la misère devant en deuxième période, ils ont fini fort. Si on veut se comparer avec d’autres équipes, je pense que les Irlandais ne perdent pas ce genre de match », ajoute-t-il.