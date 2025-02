XV de France : La surprise pour consoler Antoine Dupont !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le XV de France a vu ses espoirs de Grand Chelem s'évanouir après une défaite cruelle face à l'Angleterre à Twickenham (25-26). Malgré cette déconvenue, Antoine Dupont et ses coéquipiers restent déterminés à se relancer dans le Tournoi des Six Nations, avec deux déplacements en vue pour espérer triompher dans la compétition.

Les Français ont de quoi avoir la gueule de bois en ce lendemain de Crunch qui a tourné en faveur des Anglais à Twickenham (25-26), auteurs d’un quatrième essai décisif à quelques secondes de la fin du match. Les hommes de Fabien Galthié avaient pourtant de quoi remporter le premier de leurs trois déplacements consécutifs dans ce Tournoi des Six Nations, mais le manque de justesse et les nombreux déchets des Bleus ont permis au XV de la Rose de l’emporter.

« On n’est pas à l’abri d’une surpris »

Le XV de France dit adieu au Grand Chelem, mais Antoine Dupont et ses coéquipiers peuvent encore se consoler avec une victoire dans ce Tournoi des Six Nations. Il faudra pour cela se reprendre dès le 23 février, avec un déplacement en Italie, avant d’enchaîner en Irlande le 8 mars. Thomas Ramos y croit. « On sait que c’est toujours compliqué avec trois déplacements. Avec une défaite lors de notre premier déplacement, ça fait mal. Il nous reste trois matches et si les gagne les trois, on n’est pas à l’abri d’une surprise », confiait après la défaite en Angleterre l’international français, toujours frustré par le scénario du match.

« Ils n’ont rien lâché et nous on a fait trop d’approximation proche de leur ligne »

« Il y a plus de frustration que de déception ce soir. Quand on regarde notre première mi-temps et le nombre d’occasions que l’on laisse de côté. Les mecs en face te tuent, analysait Thomas Ramos au micro de France 2, rapporté par Blog-RCT. Bravo à eux, ils n’ont rien lâché et nous on a fait trop d’approximation proche de leur ligne. On perd le match sur cela. On a joué contre une grosse équipe Anglaise. On savait que c’était une équipe joueuse, pourtant on a fait ce qu’il fallait en première mi-temps pour les contenir. Mais notre première mi-temps nous met dedans. »