Antoine Dupont blessé : Inquiétude pour la star du XV de France ?

Ce samedi, à Twickenham, les espoirs de Grand Chelem se sont envolés pour le XV de France. En effet, après avoir battu le Pays de Galles, les hommes de Fabien Galthié se sont inclinés face à l’Angleterre (26-25). Une défaite lors de laquelle Antoine Dupont a été touché à la main, apparaissant même avec un bandage à l’issue de la rencontre. Faut-il alors s’inquiéter pour le capitaine français ?

Le XV de France a de quoi avoir des regrets. Ce samedi, en terres anglaises, la bande à Antoine Dupont a chuté face au XV de la Rose. Une défaite d’un petit point (26-25) qui s’est jouée en fin de match, mais ça aurait pu et dû se passer différemment. En effet, les Français ont fait preuve d’une grande maladresse dans les derniers mètres et de nombreuses occasions de marquer ont complètement été gâchées. Même Antoine Dupont n’y a pas échappé, lui qui a eu les mains qui glissent au mauvais moment.

« J'ai pris un coup dessus mais rien de grave »

D’ailleurs, Antoine Dupont a semble-t-il été touché au niveau des mains à l’occasion de cette défaite du XV de France contre l’Angleterre. En effet, après la rencontre, en conférence de presse, le capitaine tricolore s’est présenté avec un bandage à la main. Quid alors de l’état de santé de Dupont ? Le principal intéressé a répondu face aux journalistes, rapporté par L’Equipe : « Ma main est juste un peu gonflée. J'ai pris un coup dessus mais rien de grave ».

« Beaucoup de frustration et de regrets »

Rien de grave donc visiblement pour Antoine Dupont, lui qui était davantage déçu et dégoûté du résultat obtenu par le XV de France en Angleterre. « Beaucoup de frustration et de regrets quand on regarde la première mi-temps, on doit marquer au moins deux ou trois essais de plus. On se crée beaucoup d'occasions, on fait le plus dur, mais on n'arrive pas à marquer. On se retrouve à 7-7. Ils ont été très pragmatiques. Ils ont marqué sur leurs occasions. Certainement, on perd le match là. Malgré ça, on a quand même l'occasion de le gagner. On n'y arrive pas. On perd ce dernier bras de fer. Évidemment beaucoup de regrets au regard du match et de la prestation », a-t-il reconnu en conférence de presse.