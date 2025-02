Dégoûté, Antoine Dupont enrage à cause des Anglais !

Axel Cornic

Après la démonstration face au Pays de Galles, tout le monde s’attendait à une nouvelle victoire du XV de France face à l’Angleterre, en cette deuxième journée du Tournoi des 6 Nations 2024. Mais Antoine Dupont et ses coéquipiers se sont pris les pieds dans le tapis et on reçu une petite gifle sur la pelouse de Twickenham (26-25), ce samedi.

Le Grand Chelem, ça ne sera pas pour cette année non plus. Grand favori du Crunch, le XV de France a perdu lors du premier de ses trois déplacements dans ce 6 Nations 2025. Dominateurs, les hommes de Fabien Galthié ont gâché beaucoup trop d’occasion pour espérer pouvoir remporter une victoire, qui leur tendait pourtant les bras.

« On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes »

Evidemment, Antoine Dupont était extrêmement déçu après le coup de sifflet final de ce match face à l’Angleterre, comme il l’a expliqué au micro de France 2. « On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, surtout en première période. Beaucoup de regrets, on doit marquer au moins trois essais. Ils ont été pragmatiques, on a gâché trop d'occasions » a déclaré le capitaine du XV de France, qui restait sur un 100% de victoires depuis son retour à l’automne dernier.

« Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné »

Le XV de France a surtout été plombé par des nombreuses fautes de main, parfois assez grossières, qui ont tué des actions cruciales. « Le ballon glissait beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. On a produit un bon rugby, on les a mis en danger beaucoup de fois » a assuré Antoine Dupont, avant de se projeter directemenr sur la suite du Tournoi des 6 Nations, avec un très gros morceau qui arrive. « On n'a pas assez marqué. C'est une compétition qui est longue, les deux matchs qui vont arriver seront cruciaux. L'Irlande, ce sera un énorme choc. Le Tournoi n'est pas fini ».