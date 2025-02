Antoine Dupont : Le XV de France s'évite un «cauchemar» !

Thomas Bourseau

C'est le grand soir ! Le traditionnel Crunch opposant les frères ennemis du rugby, à savoir la France à l'Angleterre, se déroulera à Twickenham en terres anglaises. Le XV de France reste sur trois succès de rang acquis face au XV de la Rose dont une démonstration il y a deux ans outre-Manche (53-10). Les hommes de Fabian Galthié se déplacent avec l'envie d'enfoncer le clou et vont s'épargner un cauchemar de taille selon Antoine Dupont : Jack Willis.

Ce samedi soir, rendez-vous chez l'ennemi pour le XV de France. Les hommes de Fabien Galthié tenteront la passe de quatre en jouant à Twickenham pour la quatrième victoire de suite contre l'Angleterre. Il y a deux ans, presque jour pour jour, la bande d'Antoine Dupont surclassait le XV de la Rose dans son antre avec sept essais inscrits (53-10).

La confrontation entre les deux ennemis jurés du rugby se soldait l'année dernière par un écart de seulement deux points (33-31), quel sera le score final de cette nouvelle édition du Crunch ? Réponse ce samedi à partir de 21h, heure française.

«Je suis content de ne pas jouer contre Jack parce que je sais le cauchemar qu'il est dans les rucks»

Suspendu, Romain Ntamack est officiellement remplacé par Matthieu Jalibert au poste de numéro 10 et Damian Penaud, l'auteur de deux des sept essais français à Twickenham en mars 2023 fera son grand retour dans le XV de départ de Fabien Galthié après près d'un an d'absence.

Star incontestée du rugby français, Antoine Dupont sera bien évidemment présent pour ce choc historique auquel ne participera pas son coéquipier du Stade Toulousain : Jack Willis. En effet, si un joueur n'évolue pas dans un club anglais, il ne peut pas défendre les couleurs du XV de la Rose. Interrogé sur l'absence de Willis en raison de la réglementation anglaise, le demi de mêlée des Bleus n'a pas caché son soulagement en conférence de presse. « Êtes-vous surpris que les joueurs anglais évoluant en France ne soient toujours pas sélectionnables ? Oui, un peu. Mais je suis content de ne pas jouer contre Jack demain (ndlr ce samedi) parce que je sais le cauchemar qu'il est dans les rucks (sourire). Peut-être que cette règle changera bientôt ».

«C'est une menace évidente»

Pendant la conférence de presse d'Antoine Dupont rapportée par L'Equipe, le principal intéressé s'est également attardé sur un choix stratégique de l'Angleterre qui pourrait s'avérer être une menace pour le XV de France. « Que pensez-vous du choix des Anglais de jouer avec deux ouvreurs, Marcus Smith à l'arrière et Fin Smith en numéro 10 ? Ça s'est bien passé contre l'Irlande (défaite de l'Angleterre 22-27) quand ils sont passés à ce système. Idem l'an dernier contre nous (33-31 pour les Bleus) avec Marcus Smith à l'arrière. On sait les qualités de relanceur qui sont les siennes. C'est une menace évidente. Avec un autre dix pour conduire le jeu, ils voudront sans doute tenir le ballon. On verra vite si c'est bien ça leur stratégie ».