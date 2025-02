Antoine Dupont : Le transfert tenté par Galthié qui a capoté !

Axel Cornic

Si certains parlent de quelques petites incompréhensions, Fabien Galthié et Antoine Dupont filent l’amour parfait, pour le plus grand bonheur du XV de France. Mais les deux hommes auraient pu se retrouver bien avant 2019 et l’arrivée du sélectionneur à la tête des Bleus, en lieu et place de Jacques Brunel.

Depuis quelques années, le rugby tricolore est vu comme le meilleur de la planète et le XV de France y est pour beaucoup. Il faut dire que Fabien Galthié et son staff ont fait un travail incroyable depuis 2016, bien aidé également par une génération de talents incroyables. Et le plus grands d’entre tous est évidement Antoine Dupont, pour qui les superlatifs commencent à manquer.

Une absence majeure se profile pour le XV de France ! Qui pour prendre la relève après Ntamack ? 🤔

➡️ https://t.co/6doLdvRIXf pic.twitter.com/B72dvxvKZQ — le10sport (@le10sport) February 5, 2025

Le duo magique du XV de France

Que ce soit avec le XV de France ou avec le Stade Toulousain, le demi de mêlée enchaine succès sur succès, même si la Coupe du monde 2023 reste une tâche indélébile. A l’époque tout le monde voyait Dupont mener les Bleus vers leur premier titre mondial, mais l’Afrique du Sud a brisé tous les rêves tricolores en quart de finale. Parti se ressourcer à 7, il est pourtant revenu encore plus fort et Galthié n’a pas hésité à lui redonner les clés de l’équipe en le renommant capitaine.

Galthié voulait Dupont au RCT

Un geste de confiance qui en dit long sur la relation entre le sélectionneur et celui que beaucoup considèrent comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. D’ailleurs, ce vendredi on apprend un détail assez savoureux ! Le Parisien révèle en effet qu’en 2017, lorsque Fabien Galthié était encore manager du RCT, il aurait tout tenté pour convaincre Antoine Dupont de le rejoindre. Un rendez-vous aurait eu lieu sur une aire d’autoroute près de Narbonne et Toulon semblait même pouvoir l’emporter, mais le joueur qui évoluait à l’époque au Castres Olympique avait déjà signé un contrat avec le Stade Toulousain.