XV de France : Un record raté par Ntamack ?

Ce samedi à 17h45, le XV de France peut faire la passe de quatre victoires contre son ennemi juré anglais. En effet, les Bleus se sont imposés lors des trois dernières confrontations face au XV de la Rose dont une démonstration encore dans les mémoires à Twickenham il y a deux ans (53-10). En remportant un quatrième succès, les hommes de Fabien Galthié établirait un record au XXIème siècle... sans Romain Ntamack !

Pour tous les amoureux du ballon ovale, c'est un jour spécial. En effet, le Crunch aura lieu ce samedi dans l'antre du rugby anglais à Twickenham. A partir de 17h45, les deux ennemis historiques du rugby européen se disputeront une victoire pour la deuxième journée de ce Tournoi des 6 nations. Le XV de France aura à cœur de confirmer son entame parfaite de la semaine dernière contre le Pays de Galles (43-0) lorsque le XV de la Rose voudra relever la tête après une défaite en Irlande (22-27).

Jalibert revient en force ? Ramos défend l'ouvreur pour le choc contre l'Angleterre ! 🇫🇷

Jalibert revient en force ? Ramos défend l'ouvreur pour le choc contre l'Angleterre ! 🇫🇷

«C'est toujours quelque chose de sacré»

C'est du moins la volonté affichée par Antoine Dupont vendredi à 24 heures du coup d'envoi lors de son passage en conférence de presse. « On ne peut pas banaliser le fait de venir jouer à Twickenham. C'est toujours quelque chose de sacré. Ici, on en a gagné, mais on en a perdu aussi. Il faut avoir cette mémoire-là. Oui, ça reste un privilège de jouer ici. C'est toujours des gros matches ici. Ça reste un privilège ».

Cependant, le XV de France évoluera sans son numéro 10 habituel Romain Ntamack. En raison d'un plaquage irrégulier, l'ouvreur du Stade Toulousain a écopé d'une suspension de trois semaines et sera donc remplacé par Matthieu Jalibert pour ce Crunch qui s'annonce palpitant de l'autre côté de la Manche, mais pas de quoi tout chambouler pour Antoine Dupont. « La stratégie ne va pas changer. Quel que soit le numéro 10, ou n'importe quel autre joueur d'ailleurs, on n'adapte pas notre stratégie à un joueur en particulier. Matthieu connaît le système. Il a un jeu différent de celui de Romain (Ntamack, suspendu) mais on se connaît avec Matthieu, on a cette connexion entre nous qui existe déjà ».

Quatre victoires d'affilée contre l'Angleterre, un éventuel record pour le XXIème siècle sans Ntamack

La bande de Fabien Galthié pourrait écrire une nouvelle page de l'histoire du Crunch dans les prochaines heures. En cas de victoire du XV de France, cela ferait une série de quatre succès de suite des Français face aux rivaux anglais. Du jamais vu depuis le début du XXIème siècle. Il faut remonter aux années 90 entre 1995 et 1998 ainsi que dans les années 70 entre 1975 et 1978 pour assister à une telle série de réussite pour le XV de France face au XV de la Rose. Le groupe de Galthié pourrait donc entrer dans l'histoire à Twickenham... sans Romain Ntamack.