Antoine Dupont : Le craquage en direct !

La popularité d’Antoine Dupont a dépassé le cadre du rugby depuis bien longtemps. Il n’est désormais plus rare de voir la star du XV de France aux côtés de certaines célébrités ou personnes influentes, ce qui peut agacer. C’est le cas de Vincent Moscato, qui pointe du doigt la surmédiatisation du Toulousain.

Au fil des années, Antoine Dupont a changé de statut, devenant une star aux yeux des Français. Aperçu aux côtés de Lionel Messi et même Robert De Niro ces derniers mois, au cours d’une escapade aux États-Unis, Antoine Dupont multiplie les apparitions dans des événements éloignés du rugby, participant entre autres depuis le début de l’année au défilé Louis Vuitton avec Pharrell Williams, au spectacle des Enfoirés pour la troisième année consécutive ou encore au match de NBA organisé dans la capitale avec les Spurs de Victor Wembanyama. Cela fait parler, et peut agacer aussi.

Antoine Dupont mis en garde par l’Angleterre

A quelques jours du choc entre l’Angleterre et le XV de France au Tournoi des Six Nations, Tommy Freeman a mis en garde la star des Bleus avant l’événement : « Il ne faut pas sous-estimer à quel point il est bon en tant que joueur, mais il est humain. Il est comme tout le monde : on lui prend les jambes et il tombe ». Aux yeux de Vincent Moscato, un tel discours se justifie par la surmédiatisation d’Antoine Dupont.

« Dupont part en vacances, Dupont aux États-Unis, Dupont à la Corniche… Non mais c’est les Tuches ! »

« Quand tu joues au rugby, t’en as marre d’entendre parler de Dupont ! Tu te dis "Dupont, Dupont, qu’est-ce qu’il a fait ?" Tu regardes les magazines, il n’y a que lui, a lâché l’animateur de RMC dans son émission. La vie de Dupont, un ami du Gers qui l’avait connu à la pêche, Dupont part en vacances, Dupont aux États-Unis, Dupont à la Corniche… Non mais c’est les Tuches ! "God Save Dupont" ! C’est les aventures. A un moment donné, tous ces mecs-là ont envie de dire "nous aussi on est bons, on peut battre l’équipe de France" »