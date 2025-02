Antoine Dupont : La photo surréaliste !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques mois désormais, Antoine Dupont est devenu une figure du rugby à travers le monde. Considéré comme le meilleur joueur du monde, le capitaine du XV de France s'est d'ailleurs fait remarquer avec la publication d'une photo qui ne manque pas de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Et pour cause, il a posé avec le célèbre acteur américain Robert De Niro, ainsi qu'avec le duo toulousain Big Flo et Oli. Un cliché assez surréaliste.

C'est un véritable phénomène. Antoine Dupont s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde, et comme si ça ne lui suffisait pas, il s'est même permis une pige dans le rugby à 7 le temps de glaner une médaille d'or olympique à Paris et d'être nommé meilleur jouer de l'année. Nouvelle star du sport français, le capitaine du XV de France s'est donc octroyée quelques vacances bien méritées après une année 2024 de folie.

The craziest crossover of 2025 so far 😅



Antoine Dupont and Robert De Niro seen together at a New Year's Eve party, do you think De Niro is a big fan of rugby 👀 #rugby pic.twitter.com/64s97R1EAO — RugbyPass (@RugbyPass) February 4, 2025

Le cliché hallucinant avec Robert De Niro

Ainsi, Antoine Dupont est notamment partie à New York avec ses amis toulousains Big Flo et Oli. Le demi de mêlée des Bleus a ainsi posté plusieurs photos et vidéos de ses vacances, et l'une d'entre elles crée le buzz. Et pour cause, le capitaine du XV de France pose aux côtés du duo de chanteurs et de la star américaine Robert De Niro. Un cliché assez surréaliste. Mais l'histoire ne dit pas si le monstre sacré du cinéma savait qu'il était en compagnie du meilleur rugbyman de la planète.

Dupont, concentré sur l'Angleterre

Quoi qu'il en soit, les vacances sont terminées pour Antoine Dupont qui a débuté de fort belle manière le Tournoi des VI Nations avec une large victoire contre le Pays de Galles (43-0). Il est désormais tourné vers le Crunch contre l'Angleterre samedi à Twickenham. « On a maintenant l'expérience de cette compétition où un premier très beau match ne donne aucune garantie quant à la suite du tournoi. Que ce soit sur notre niveau ou sur les résultats qu'on aura. Donc oui, on peut être satisfaits du match qu'on a fait aujourd'hui (vendredi). Je pense que ça sera un tout autre contexte le week-end prochain (à Twickenham face à l'Angleterre) avec certainement une équipe qui est dans une bien meilleure dynamique aussi. Donc je pense que beaucoup de joueurs ont basculé sur le match de l'Angleterre à la fin de ce match et ce à juste titre, je pense », confiait le capitaine du XV de France en zone mixte.