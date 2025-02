XV de France : Jalibert, maillon faible des Bleus ? Son ancien entraîneur balance

Axel Cornic

Avec le carton rouge de Romain Ntamack, le poste d’ouvreur va une nouvelle fois connaître quelques changements avec le possible retour au premier plan de Matthieu Jalibert. Mais le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles sera attendu au tournant, face à une équipe d’Angleterre qui semble enfin être sortie du marasme qui régnait depuis quelques années.

Ce samedi, c’est le Crunch ! Pour la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations 2025, un gros morceau se pointe pour le XV de France, avec un déplacement à Twickenham pour y affronter l’Angleterre. Et le gros point noir sera sans aucun doute l’absence de Romain Ntamack, qui a été expulsé en toute fin de rencontre face au Pays de Galles.

« Si Matthieu démarre, les Anglais vont le cibler, c’est certain »

Certains pensaient que Fabien Galthié allait ressortir la recette qui a fonctionné l’automne dernier avec Thomas Ramos en 10, mais c’est bien Matthieu Jalibert qui devrait faire son come-back ! Relégué sur le banc puis carrément poussé en dehors du groupe, l’ouvreur de l’UBB a une grosse carte à jouer, même si l’opposition sera rude. « Si Matthieu démarre, les Anglais vont le cibler, c’est certain. Un coup, ce sera le numéro 8 Ben Earl… La fois d’après, ce sera le tour du trois-quart centre Ollie Lawrence… » a prévenu Rory Teague, son ancien coach puis manager du côté de Bordeaux.

« Si je devais parier, je mettrais une pièce sur l’équipe de France »

« Il y aura deux grosses batailles : celle du cinq de devant et celle sous les ballons hauts. Ce week-end, les Anglais vont je pense rester sur le même schéma de jeu qu’en Irlande : attaquer frontalement l’adversaire par leurs avants, taper des up and under et chasser le triangle arrière » a poursuivi le technicien anglais dans un entretien accordé à Rugbyrama, avant d’ajouter : « Mais si je devais parier, je mettrais une pièce sur l’équipe de France, plus expérimentée au niveau de ses postes clés ».