Mathieu Lartot : La grosse angoisse !

Actuellement diffusé sur les antennes de France Télévisions, le fameux Tournoi des Six Nations pourrait basculer sur TF1, qui souhaite accorder une place plus importante au sport dans sa grille de programmes. Commentateur historique du rugby sur France 2, Mathieu Lartot s'est prononcé sur ce dossier sensible, qui l'inquiète profondément.

Le match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations entre la France et le Pays de Galles a réussi un carton d’audience et a hissé France 2 en tête des audiences vendredi dernier (6,7 millions de téléspectateurs). Le Crunch diffusé samedi pourrait atteindre des chiffres encore supérieurs. Mais après cette compétition, France Télévisions va devoir se battre. Car le contrat prendra fin à l’issue de cette édition, et nul ne sait encore qui diffusera le Tournoi l’année prochaine. Cela devrait se jouer entre France Télévisions et TF1, qui avait déjà diffusé la dernière tournée de novembre.

Lartot inquiet pour le Tournoi des 6 Nations

« On sait qu’il y a cet appel d’offres et que ça va se jouer dans les semaines à venir. Alors, on espère de toutes nos forces garder notre cher Tournoi des Six Nations sur France Télévisions. Cette compétition fait partie du patrimoine des Français, sur les chaînes du groupe. On parle du diffuseur historique d’une épreuve qui n’a jamais été ailleurs que sur notre antenne. Je n’ai donc qu’une envie, qu’elle reste là ! » a confié Mathieu Lartot, commentateur historique du rugby.

« Cette génération a soif de titres »

Une défaite représenterait un manque à gagner certain, surtout que le XV de France attire du monde. « Le Tournoi est, pour moi, la plus belle compétition de rugby, bien avant la Coupe du monde. Je le dis chaque année, mais c’est ce que je pense. Il y a toutes les raisons d’espérer de belles choses pour les Bleus qui, à l’exception de Charles Ollivon, blessé et forfait pour le reste de la saison, se présenteront avec toutes leurs forces vives. Notamment leur capitaine et meilleur joueur du monde, Antoine Dupont, absent du Tournoi 2024, se consacrant alors à l’équipe de France de rugby à 7. Retour également pour le demi d’ouverture Romain Ntamack, après deux graves blessures. Et puis cette génération a soif de titres, n’ayant plus gagné les Six Nations depuis 2022. » a-t-il lâché lors d’un entretien accordé à Télé 7 Jours.