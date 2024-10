Top 14 : Dupont va imiter Mbappé ? Une grande crainte révélée

Jean de Teyssière

Ce samedi, Antoine Dupont a signé son retour sur les terrains du Top 14 avec le Stade toulousain. Le champion olympique de rugby à 7 s’est distingué très vite en inscrivant trois essais en l’espace de 10 minutes. La star française bénéficie d’une popularité gigantesque en France mais Pierre-Ambroise Bosse, champion d’Europe du 800m en 2017 prévient Dupont de ne pas trop jouir de ses privilèges comme peut le faire un certain Kylian Mbappé.

Depuis sa victoire lors des Jeux olympiques de Paris 2024 avec l’équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont s’est offert un repos bien mérité. Il faut dire que la saison 2023-2024 n’a pas été de tout repos, avec une Coupe du monde, une saison de Top 14, la Champions Cup, la préparation aux Jeux olympiques et le tournoi olympique. Résultat, le demi de mêlée du Stade toulousain a soufflé durant dix semaines. Mais attention à ne pas prendre la grosse tête.

«Plus on donne aux gens, moins ils se rendent compte»

Dans l’émission de RMC, Stephen Brunch, le champion d’Europe du 800m, Pierre-Ambroise Bosse est revenu sur le long temps de pause obtenu par Antoine Dupont après le tournoi olympique : « S’il a eu 10 semaines de vacances, c’est qu’il en avait besoin et tout son milieu le savait. Après, ça reste un joueur, ça reste un humain. Et plus on donne aux gens, moins ils se rendent compte. C’est comme un enfant : à un moment donné il va demander sans se rendre compte et alors que ce n’est plus dans son besoin. »

«Faire attention pour qu’il ne devienne pas un Mbappé»

« Aujourd’hui, Antoine Dupont, tout marche pour lui. Il est exceptionnel, il donne beaucoup aux gens, et pas seulement sur le terrain. C’est pour ça qu’il a ces traitements-là. Mais dans les années à venir, il faudra faire attention pour qu’il ne devienne pas un Mbappé, justement, craint Bosse. Mais à mon avis, il est très intelligent pour comprendre tout ça. »