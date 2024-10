Rugby - Top 14 : «C'est un opportuniste», Toulouse balance sur le retour de Dupont

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Eblouissant pour son grand retour avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont n'a eu besoin que de quelques minutes pour faire parler son talent lors de la seconde période du choc contre Clermont samedi soir. Le champion olympique a saisi chaque petite opportunité pour marquer. Trois essais au total. Dupont a saisi les «opportunités» offertes par ses coéquipiers comme le souligne David Mélé, l'entraîneur adjoint du Stade Toulousain.

Laissé au repos après son été dorée durant lequel il est devenu champion olympique avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont a enfin fait son grand retour avec le Stade Toulousain. Et de quelle manière ! Entré en jeu à la mi-temps du choc contre Clermont, le capitaine du XV de France a inscrit un essai sur son premier ballon avant d'en inscrire deux autres. Un triplé en neuf minutes, Antoine Dupont soigne son retour à Toulouse et permet aux siens d'étriller Clermont (48-14). David Mélé, entraîneur des skills du Stade Toulousain, continue d'ailleurs d'être impressionné.

«Antoine, c'est un opportuniste»

« Antoine booste un peu tout le monde autour. Sur son premier ballon, il n'a pas besoin de 50 occasions pour voir les opportunités qui se présentent. On a eu les mêmes en première mi-temps, je ne dis pas que Naoto (Saito) n'a pas su les prendre, mais parfois on veut vraiment rester dans notre structure et notre stratégie collective alors qu'il avait des opportunités. Antoine les a vues et les a saisies. C'est un opportuniste », confie-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE, avant de poursuivre.

«Antoine, c'est Antoine, et on est bien contents qu'il soit revenu»

« Dès qu'il y a des opportunités, il sait les saisir. On connaît la qualité d'Antoine, on sait ce qu'il peut nous apporter. Naoto fait plutôt un bon match avant la rentrée d'Antoine, il arrive à mettre du dynamisme et à coller au ballon. Après, on sait qu'Antoine est une menace. Il concentre beaucoup les défenseurs. Il a su être au bon endroit au bon moment pour finir les actions. Antoine, c'est Antoine, et on est bien contents qu'il soit revenu avec nous-même si ça ne fait pas du tout. On va devoir retrouver des repères collectifs et que tout le monde bosse pour encore mieux jouer collectivement », ajoute David Mélé.