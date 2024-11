XV de France : Galthié annonce «un joueur de classe internationale», et ce n'est pas Antoine Dupont !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si Antoine Dupont apparaît comme la tête de gondole de ce XV de France, Fabien Galthié peut heureusement compter sur d’autres joueurs importants, à l’instar de Louis Bielle-Biarrey. L’ailier de 21 ans évoluant à l’UBB a réalisé une grosse prestation face à la Nouvelle-Zélande, de quoi encore impressionner son entraîneur.

Le XV de France va tenter d’achever sa tournée d’automne par un dernier succès contre l’Argentine vendredi soir. Pour l’heure, c’est un sans-faute pour la bande à Fabien Galthié, s’imposant largement face au Japon (52-12) avant une brillante victoire contre la Nouvelle-Zélande (30-29). Une rencontre au cours de laquelle s’est notamment illustré Louis Bielle-Biarrey, inscrivant son 9e essai en 13 sélections. Fabien Galthié voit en lui un futur « joueur de classe internationale. »

« Il comprend tout, il ne perd pas de temps »

« Il est en train de devenir un joueur de classe internationale. Il l'est peut-être déjà même s'il est très jeune, s’enflamme le sélectionneur des Bleus, rapporté par L’Équipe. Il comprend tout, il ne perd pas de temps. Il a un potentiel et un talent incroyables. Il apporte énormément à l'équipe de France ».

« Ce mec est tellement rapide, c’est impressionnant »

Interrogé par Midi Olympique, Caleb Clarke ne tarissait pas d’éloges non plus à l’égard de Louis Bielle-Biarrey : « La France possède vraiment de très bons ailiers. Dans leurs registres propres, ils nous ont mis en difficulté. Les deux n’ont jamais eu autant d’opportunités dans le jeu au large, mais je dois avouer que Louis Bielle-Biarrey nous a donné pas mal de fil à retordre avec ses coups de pied dans le dos et ses sprints ! Ce mec est tellement rapide, c’est impressionnant. On avait bien analysé votre match contre le Japon et on savait à quoi s’attendre. Personnellement, je suis nettement plus lourd que lui donc je vais devoir bosser ma vitesse si je ne veux pas me faire déposer la prochaine fois ».