Un grand fan du PSG s’annonce au Paris FC !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Bientôt racheté par la famille Arnault et le groupe Red Bull, le Paris FC veut rejoindre l’élite. Et à terme concurrencer le PSG ? Avec le PFC, cela fera un deuxième club parisien au plus haut niveau. Antoine Arnault a d’ailleurs été interrogé sur cette concurrence avec l’actuel leader de la Ligue 1 et voilà qu’il a livré une amusante réponse concernant le duel annoncé avec le PSG… club qu’il supporte.

Une anomalie devrait prochainement être réglée puisque le PSG ne devrait plus être le seul club parisien à évoluer dans l’élite. En effet, le Paris FC arrive, lui qui va prochainement être racheté par la famille Arnault et le groupe Red Bull. La concurrence entre les deux formations s’annonce intéressante, bien qu’Antoine Arnault reste un très grand fan du PSG comme il l’a pu encore le répéter ce mercredi.

Mercato : Une star va atterrir au Paris FC et répond à la polémique ! https://t.co/qDzC28u3vM pic.twitter.com/HZ5BwfwoZc — le10sport (@le10sport) October 30, 2024

« Le PSG est un club que j'aime depuis que j'ai 12 ans »

Alors que le futur duel entre le Paris FC et le PSG intéresse déjà beaucoup de monde, à ce propos, Antoine Arnault a expliqué en conférence de presse : « Le PSG est un club que j'aime depuis que j'ai 12 ans, j'ai été abonné de nombreuses années, je suis invité par mon ami Nasser et vous ne m'entendrez jamais dire quelque chose de négatif sur le PSG. C'est un club que j'admire. Je n'exclus pas de soutenir deux clubs à Paris. Le jour où nous serons en Ligue 1, je soutiendrai le PSG, sauf deux fois par an. Ce qu'a réalisé le club ces dernières années est extraordinaire ».

« Je serai toujours supporteur du PSG tout en étant actionnaire du Paris FC »

De même, à l’occasion d’un entretien accordé à RMC, Antoine Arnault a fait savoir concernant le PSG : « Que les choses soient claires: moi je suis supporteur du PSG depuis que j'ai 12 ans. J'ai été abonné pendant de nombreuses années, aujourd'hui je suis très gentiment invité par Nasser que je connais bien et qui est un ami et j'ai énormément d'admiration et de respect pour ce qu'il a construit avec son actionnaire. Le PSG est un grand club que j'admire, et je n'aurai pas l'immodestie de me comparer ou d'essayer de créer une espèce de rivalité factice entre notre club aujourd'hui et le futur club que sera le Paris FC et le PSG actuel. En revanche, je pense qu'il y a la place pour deux clubs à Paris, je pense qu'il y a la place pour construire deux histoires différentes, peut-être complémentaires. Nous, ce qu'on souhaite, c'est continuer dans la lignée populaire du Paris FC, continuer à bien faire les choses. Et ce n'est pas parce qu'on fait certaines choses qu'elles sont forcément en opposition avec le PSG. D'ailleurs, je serai toujours supporteur du PSG tout en étant actionnaire du Paris FC. Sauf, je l'espère, quand on sera en Ligue 1 deux fois par an ou là, je serai plutôt pour le Paris FC (sourires) ».