XV de France : L'Argentine interpelle Antoine Dupont avant le choc !

Après avoir largement battu le Japon et défait la Nouvelle-Zélande, le XV de France devra affronter l’Argentine pour son dernier match de l’année 2024. Un choc très attendu, avec Les Pumas qui ont montré d’excellentes choses récemment et qui semblent bien décidés à faire tomber Antoine Dupont et ses coéquipiers.

Certains pensent que le plus dur est passé avec la victoire sur la Nouvelle-Zélande. Mais attention à l’Argentine ! Les Pumas sont passés maitres dans l’art de poser des pièges aux Français et la Coupe du monde 2007 est une cicatrice qui ne s’est pas totalement refermée. Pour terminer l’année sur une bonne note, le XV de France va donc devoir afficher son meilleur visage et ainsi boucler une tournée de novembre très encourageante pour la suite.

« Il faudra mettre de l'intensité pendant toute la rencontre »

« Le rugby, c'est un sport de contact alors quand tu gagnes le combat neuf fois sur dix tu gagnes le match. Le combat et l'intensité seront très importants » assuré Fernandez Lobbe, qui voit bien les siens accrocher le XV de France après être passés à un fil de l’exploit ce week-end, face à l’Irlande (22-19). « Nous devrons être lucides pendant 80 minutes car cette équipe de France peut marquer à n'importe quel moment donc il faudra mettre de l'intensité pendant toute la rencontre ».

