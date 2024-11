Rugby : Les All Blacks ont un énorme objectif, le XV de France peut trembler !

Axel Cornic

Après un Rugby Championship encourageant, la Nouvelle-Zélande a confirmé sur une tournée de novembre parfaite avec 100% de victoire, dont notamment le scalp d’une Irlande invaincue depuis 19 matchs à domicile (13-23). Et leur prochain objectif est le XV de France, qui restent sur deux victoires consécutives face aux Néo-zélandais.

C’est une affiche qui fait saliver. Un peu plus d’un an après le match d’ouverture de la Coupe du monde 2013, la France et la Nouvelle-Zélande vont se recroiser dans le cadre des Autumn Nations Series. L’occasion pour les hommes de Fabien Galthié de confirmer leur bonne lancée après une large victoire face au Japon (52-12).

XV de France - All Blacks : Antoine Dupont a tout préparé ! https://t.co/OAHPKa67eh — le10sport (@le10sport) November 16, 2024

« C'est une équipe mythique qui a fait rêver des générations et des générations »

En conférence de presse cette semaine, Antoine Dupont n’a pas pu cacher son excitation avant ce choc face à l’une des meilleures équipes de la planète. « Dans une carrière, ça reste des matches rares. C'est une équipe mythique qui a fait rêver des générations et des générations avec des joueurs fantastiques et hyper inspirants, mais aussi avec un rugby qui se rapproche un peu de tout ce qu'on aime en France, basé sur un jeu de déplacement, d'initiative, de technicité aussi, ainsi que des joueurs qui ont beaucoup de qualités individuelles et de skills. C'est ce qu'on apprécie. Ça va être une très belle affiche » a déclaré le capitaine du XV de France.

Les All Blacks 1ers à la fin du week-end ?

Il va toutefois falloir répondre présent, puisque les Néo-zélandais auront un objectif en plus de la victoire. Car s’ils gagnent sur la pelouse du Stade de France ce samedi, les All Blacks pourraient prendre la 1ere place du classement World Rugby ! L’Irlande a en effet perdu le primat après sa défaite du week-end dernier, au profit de l’Afrique du Sud qui s’est de son côté imposée en Ecosse (35-15). Mais si les doubles Champions du monde venaient chuter contre l’Angleterre, la Nouvelle-Zélande pourrait avec une victoire sur le XV de France, reprendre cette place qui lui échappe depuis la Coupe du monde 2019.