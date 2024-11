XV de France - All Blacks : Antoine Dupont promet un show XXL !

Alexis Brunet

Après avoir défié le Japon il y a quelques jours (victoire 52-12), le XV de France s’apprête à recevoir la Nouvelle-Zélande samedi soir au Stade de France. Une rencontre de gala qui va réunir certains des meilleurs joueurs du monde sur la pelouse de Saint-Denis. Une rencontre qui devrait être très intéressante à voir, selon le demi de mêlée des Bleus, Antoine Dupont.

Le XV de France a trois matches au programme pour le mois de novembre. Il y a quelques jours, c’est le Japon qui s’est présenté face aux Bleus. Cela a été une promenade de santé, puisque les partenaires de Charles Ollivon se sont imposés 52-12. Avant de recevoir l’Argentine, les protégés de Fabien Galthié ont rendez-vous avec un gros morceau, puisque c’est la Nouvelle-Zélande qui va se présenter au Stade de France samedi soir.

Rugby - Mercato : La grande annonce d'Antoine Dupont sur son avenir https://t.co/dOgPRAtZI5 pic.twitter.com/zeweBUOQ7P — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

« Ça sera un match vraiment intéressant pour nous »

Avant la rencontre face aux All Blacks, Antoine Dupont s’est présenté en conférence de presse. Le demi de mêlée de 28 ans se méfie de cette équipe qui s’est offerte deux victoires de prestige face à l’Angleterre et l’Irlande. Selon le Toulousain, ce match promet d’être très intéressant pour le XV de France. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « On sait maintenant les efforts que ça demande de pouvoir gagner contre eux. Et encore plus en ce moment. Je pense qu'ils ont retrouvé leur rugby et certainement leur meilleur niveau de ces dernières années. Aller gagner en Angleterre et en Irlande coup sur coup, ce n'est vraiment pas neutre dans le rugby mondial aujourd'hui. On sait qu'ils vont arriver en pleine confiance, avec des joueurs en pleine possession de leurs moyens. Ça sera un match vraiment intéressant pour nous. »

Une affiche de rêve

De l’avis d’Antoine Dupont, ce match entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande a tout de l’affiche de rêve. Le spectacle devrait donc être au rendez-vous ce samedi soir. « Dans une carrière, ça reste des matches rares. C'est une équipe mythique qui a fait rêver des générations et des générations avec des joueurs fantastiques et hyper inspirants, mais aussi avec un rugby qui se rapproche un peu de tout ce qu'on aime en France, basé sur un jeu de déplacement, d'initiative, de technicité aussi, ainsi que des joueurs qui ont beaucoup de qualités individuelles et de skills. C'est ce qu'on apprécie. Ça va être une très belle affiche. »