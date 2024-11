XV de France : Antoine Dupont fait trembler les All Blacks, il répond cash

Alexis Brunet

Samedi soir, le XV de France a rendez-vous avec la Nouvelle-Zélande au Stade de France pour un match de gala. Cela sera notamment l’occasion d’observer certains des meilleurs joueurs du monde, à l’image d’Antoine Dupont. Le demi de mêlée est d’ailleurs craint par les All Blacks, ce qui ne fait ni chaud ni froid au joueur du Stade Toulousain, qui est déjà concentré sur sa prestation à venir.

Samedi dernier, le XV de France affrontait le Japon et il s’est accordé une promenade de santé. Les Français se sont imposés 52-12, pour le grand retour d’Antoine Dupont avec ses potes du quinze. Ce samedi, le niveau va s’élever d’un ou deux crans, car c’est la Nouvelle-Zélande qui se présente sur la route des Bleus. Un choc en perspective avec certains des meilleurs joueurs du monde sur la pelouse.

Dupont répond à la crainte des All Blacks

S’il y a quelques années, la Nouvelle-Zélande était à chaque fois largement favorite face au XV de France, la donne s’est largement rééquilibrée dernièrement. Les Bleus restent sur deux victoires face aux All Blacks, notamment grâce au génie Antoine Dupont. Les Néo-Zélandais ont d’ailleurs affirmé dernièrement qu’ils craignent le demi de mêlée français et le demi de mêlée leur a répondu en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « (Sourire) Je pense que c'est plus les journalistes qui leur ont parlé de moi (plutôt) qu'eux qui ont parlé de moi. La finalité reste un peu la même. Mais je ne me prends pas la tête par rapport à ça. De toute façon, toutes les équipes essaient de mettre la pression sur les charnières. On reste des joueurs importants dans les systèmes de jeu. Mais après, je sais aussi qu'ils savent qu'on a beaucoup de menaces et de joueurs talentueux sur toutes les lignes du terrain et que s'ils se focalisent sur moi, ça ouvrira des portes. J'en suis conscient. Je vais me concentrer sur moi et bien faire jouer mon équipe, essayer de mettre un maximum de vitesse et d'intensité et me concentrer sur notre stratégie à nous, surtout. »

L’Argentine après la Nouvelle-Zélande

Après le Japon et la Nouvelle-Zélande, le XV de France aura encore un match à disputer au mois de novembre. Les partenaires d’Antoine Dupont affronteront l’Argentine vendredi 22 novembre au Stade de France. Les Bleus avaient gagné seulement un de leurs deux affrontements face aux Pumas en juillet dernier avec une victoire 28-13, mais une défaite 33-25 lors du match retour.