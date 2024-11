XV de France - Galthié : La stat qui annonce du lourd contre les All Blacks !

Axel Cornic

Pour le deuxième test-match de sa tournée de novembre, le XV de France va affronter la Nouvelle-Zélande ce samedi, au Stade de France. Un choc très attendu qui sent la poudre, mais les hommes de Fabien Galthié ont quelques bonnes raisons de croire à une victoire.

Après la large victoire sur le Japon (52-12), le gros morceau arrive pour le XV de France. C’est en effet la Nouvelle-Zélande qui attend les coéquipiers d’Antoine Dupont, qui a fait son grand retour après avoir mis sa sélection entre parenthèses l’année dernière pour se consacrer au 7 et aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Galthié invaincu contre les All Blacks

Normalement, la France affronte toujours ce genre de rendez-vous en position d’outsider. Mais le vent a tourné depuis l’arrivée de Fabien Galthié ! Avec lui à sa tête, le XV de France n’a en effet jamais perdu face aux All-Blacks, ce qui est un véritable exploit. La première victoire est d’ailleurs mémorable, avec un très large succès sur la pelouse du Stade de France (40-25). Sur cette même pelouse il y a évidemment eu le match d’ouverture de la dernière Coupe du monde (27-13), avec les Français qui avaient brillamment lancé leur compétition. Un troisième succès ce samedi pourrait ainsi faire du sélectionneur tricolore l’un des pires cauchemars pour le rugby néo-zélandais.

Un triplé, ce n’est arrivé qu’une seule fois

La tâche ne sera toutefois pas si simple, puisque dans son histoire le XV de France n’a pas souvent aligné trois succès consécutifs face aux All Blacks. Il faut en effet remonter à 1995 pour retrouver un tel exploit, qui est d’ailleurs le seul dans la confrontation entre les deux nations. Après deux succès assez inédits lors d’une tournée estivale en Nouvelle-Zélande (8-22 et 20-23), qui sont d’ailleurs seulement la deuxième et troisième victoire au Pays du long nuage blanc, les Français l’avaient une nouvelle fois rempotée à Toulouse le 11 novembre 1995 (22-15). A noter que même en cas d’exploit, le bilan restera tout de même largement en faveur des Néo-Zélandais, qui mènent actuellement 48 victoires à 14.