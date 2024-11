XV de France : «Pas de place pour les pleurnicheurs», énorme polémique avant les All Blacks !

Axel Cornic

Les choix de Fabien Galthié avant la Nouvelle-Zélande font énormément réagir, surtout en ce qui concerne Matthieu Jalibert. Celui qui pouvait être considéré comme l’ouvreur titulaire en l’absence de Romain Ntamack, ne fait en effet même pas partie du groupe pour ce deuxième test-match de novembre et il aurait demandé à son sélectionneur de quitter Marcoussis, pour retrouver Bordeaux.

Il a y a des choix difficiles à faire, surtout quand on affronte les All Blacks. Ainsi, Fabien Galthié a modifié son groupe par rapport au dernier test-match contre le Japon (52-12), avec quelques potion qui n’ont pas manqué de soulever une petite polémique. Et il y en a un tout particulièrement qui fait parler en ce moment avec Matthieu Jalibert, qui n’est pas dans les 23 joueurs qui joueront ce samedi soir, au Stade de France.

Rugby - Mercato : La grande annonce d'Antoine Dupont sur son avenir https://t.co/dOgPRAtZI5 pic.twitter.com/zeweBUOQ7P — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

« C’est une connerie qu’il fait, il ne fallait pas qu’il s’en aille ! »

Visiblement touché par cette décision, Jalibert aurait demandé à Fabien Galthié de quitter Marcoussis et de ne pas faire partie des réservistes… ce qui a soulever une nouvelle vague de réactions ! « C’est une connerie qu’il fait, il ne fallait pas qu’il s’en aille ! » a déclaré Vincent Moscato, sur RMC Sport. « Je comprends sa déception et sa souffrance car c’est un gentil gamin, mais en ce moment ce n’est pas bon pour lui. Il fallait serrer les dents. En mettant seulement deux trois-quarts comme remplaçants, Galthié a mis un demi-de-mêlée et un centre. Il n’est pas le troisième ouvreur Français. Il y a lui et Ntamack et de temps en temps, par rapport aux mecs qui sont mis sur le banc, il peut péter. Mais il faut qu’il s’accrocher et partir ce n’est pas la solution ».

« Il faut avancer tout le temps et les mecs qui n’avancent pas, tu les mets sur le bas côté »

« Dans une équipe de France, c’est marche ou crève. Il n’y a pas de place pour les pleurnicheurs » a poursuivi l’ancien talonneur, dans son émission Le Super Moscato Show. « Il faut avancer tout le temps et les mecs qui n’avancent pas, tu les mets sur le bas côté. C’est dur, mais c’est comme ça, c’est la vie qui est comme ça ! La vraie justice, c’est de faire jouer les meilleurs. Ce n’est pas lui pour l’instant, mais il faut qu’il s’accroche car Fabien Galthié lui redonnera sa chance (...) il n’aurait pas dû quitter Marcoussis ».